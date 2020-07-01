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1 июля 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 1 июля 2020 года № 68 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 1 июля 2020 г.
Опубликован 1 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 1 июля 2020 г. № 68

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) дополнить пунктом 19.7 следующего содержания:

"19.7. Разрешить с 1 июля 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", торговую деятельность, связанную с продажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.";

2) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

"22. Возобновить с 1 июля 2020 г. на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в полном объеме с обязательным соблюдением эпидемиологических требований. На территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг осуществлять исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан.";

3) в приложении № 3 к Указу:

в разделе "III. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы торговли, организаций, оказывающих услуги прачечных, организаций химической чистки изделий, ателье (ремонтных мастерских)":

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Принятие мер к выполнению посетителями требований о соблюдении обязательного использования средств индивидуальной защиты - средств защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчаток или дезинфицирующих средств при входе и нахождении в торговых объектах.".



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