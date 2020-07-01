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01.07.2020 12:32
Рубрика: В мире

Компания Airbus сократит 15 тысяч рабочих мест в Европе

Текст: Александр Саможнев

Европейский производитель самолетов Airbus планирует сократить около 15 тысяч рабочих мест в Европе в связи с кризисом, вызванным пандемией. Не позднее лета 2021 года предполагается уволить 5000 работников во Франции, 5100 в Германии, 1700 в Великобритании, 900 в Испании, а также в других европейских странах, сообщает телеканал CNBC.

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"Ожидается, что воздушный транспорт не восстановится до уровней, существовавших до появления COVID-19 до 2023, возможно, и до 2025 года. В этой связи принимаются дополнительные меры с целью сохранения будущего предприятия", - говорится в заявлении компании.

Руководство Airbus уточнило, что хочет начать сокращение рабочей силы в течение нескольких месяцев с этой осени. Предпочтение будет отдаваться добровольному отъезду персонала, досрочному выходу на пенсию, однако не исключается и принудительная потеря рабочих мест. В настоящее время проводятся консультации с профсоюзами.

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"Airbus столкнулся с тяжелейшим кризисом, который когда-либо переживала индустрия", - заявил генеральный директор компании Гийом Фори. - Меры, которые мы приняли до сих пор, позволили нам абсорбировать первоначальный шок глобальной пандемии. Мы должны выйти из кризиса в качестве здорового, глобального лидера аэрокосмической отрасли".

По его словам, бизнес Airbus по производству коммерческих самолетов упал почти на 40 процентов, так как пандемия закрыла границы, остановила массовый туризм и поставила авиакомпании на колени, ударив европейского производителя и его конкурента Boeing. В первом квартале убытки составили 481 миллион евро. Без работы остались тысячи людей, потребовались миллиардные кредиты, чтобы пережить кризис.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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