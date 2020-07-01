Корреспондент "СОЮЗа" побывал в гостях у участника освобождения Минска

Летом 1944 года, когда началась операция "Багратион" по освобождению Беларуси, партизану Брониславу Карпенко было всего семнадцать. Бронислав Викторович Карпенко вспоминает:

Символично, что службу полковник в отставке Бронислав Карпенко завершил в Минске, который в 1944 году освобождал от врага. Александр Горбаш

- Второго июля наш отряд встретился с частями Красной армии. Мы помогали им пройти болотами до Смолевичей, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг Минска, выбивали немцев из лесов. Заставили фашистов выйти на трассу, где их разбомбили наши самолеты, зрелище было страшное...

Бронислав с друзьями решили осмотреть Минск, ведь до этого в столице никогда не бывали. Дошли до центра и были потрясены разрушениями. С одного места были видны Дом офицеров, оперный театр, Дом правительства - их оккупанты не успели взорвать. Все остальное - руины.

- Стали готовиться к партизанскому параду, - вспоминает Бронислав Викторович. - Брючишки на мне были дрянные, начальник тыла принес немецкие. Старый и неисправный карабин заменили на трофейный. Учились ходить строем. 16 июля с утра мы уже стояли колонной, чтобы идти в Минск. И тут меня вызывают к командиру. "Доставишь тяжелораненых в госпиталь", - поставил он задачу. Как было отказаться, если среди них мой родной брат?! Вернулся только во второй половине дня, когда парад уже закончился…

Бронислав Викторович в подробностях помнит, как немцы появились в их деревеньке Новая Калюжица, что восточнее Минска. В июле сорок первого на большаке показались легковая машина с офицерами и три мотоцикла с пулеметами. Оккупанты пошли по хатам, покрикивая "матка, млеко, яйки". В соседнем дворе немец застрелил поросенка, вырезал лучший кусок мяса и пошел дальше.

В сентябре долетели страшные вести: в Березино немцы и полицаи убили около 900 евреев. В соседней Мащанице фашисты изнасиловали молодую женщину, а когда муж бросился ее спасать, застрелили обоих. Мужчины стали уходить в леса.

- В апреле сорок второго ночью кто-то постучал в окно, - рассказывает Бронислав Викторович. - Мы насторожились, но, когда отец обнялся с пришедшими, от сердца отлегло. Это был Николай Леонтьевич Дербан, в будущем командир партизанского отряда. Отец отдал им винтовку и автомат, который я нашел в лесу. Партизаны стали громить местные полицейские управы.

Летом 1943 года вдоль Березины немцы начали строить укрепления, стали прибывать боевые части. Трое ребят - Бронислав, Миша и Володя - ушли искать партизан. Вскоре встретили группу, в которой был их односельчанин Иван Кужель. Командир отряда Николай Рабкевич оптимизма не проявил, но все же зачислил пацанов в отряд.

- Так 16 декабря 1943 года я стал партизаном, - говорит Бронислав Викторович. - Строили землянки, маскировали их. Занимались изучением военного дела. Вскоре нас послали по ночам вывозить из буртов картофель, отобранный немцами у крестьян. А в марте участвовали в настоящей боевой операции...

25 сентября 1944 года Бронислава вызвали в военкомат. Так он попал в 234-й истребительно-противотанковый дивизион 142-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. С тяжелым противотанковым ружьем юноша дошел почти до Берлина.

75-летие Победы и 76-ю годовщину освобождения родной Беларуси Бронислав Карпенко встречает полковником в отставке. Радуется, что подо Ржевом открыт величественный монумент в память о павших там воинах. Даже не верится, что дожил до этих времен.

Символично, что службу Бронислав Викторович завершил в Минске, который освобождал в июле сорок четвертого. Историю своей жизни он изложил в летописи, которую внук Анатолий дополнил копиями наградных документов деда. Теперь этот рукописный альбом листают уже правнуки одного из немногих ныне живущих освободителей Беларуси.