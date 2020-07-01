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Рубрика: Власть

Крашенинников: Явка говорит о высокой легитимности поправок в Конституцию

Текст: Владислав Куликов
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что поддержка поправок в Основной закон ходе голосования показывает их высокую легитимность.

"Самое главное: нам этот результат показывает, что такая явка и такая поддержка говорят о высокой легитимности данных поправок, - сказал он ТАСС. - Это, конечно, здорово. У нас очень хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и в целом прав граждан".

Также Павел Крашенинников, который является председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, призвал проанализировать весь опыт состоявшегося голосования.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Многие изменения в Конституции в случае их поддержки на голосовании заработают сразу. Но для реализации части новых положений нужно принять около 100 законов, включая поправки об ответственности за переговоры об отчуждении территорий и уточнении полномочий органов опеки. Такое пояснение в Павел Крашенинников дал агентству.

По его словам, сначала итоги общероссийского голосования по поправкам должен подвести Центризбирком согласно своим процедурам". "В случае одобрения изменений президент издает указ об обнародовании Конституции Российской Федерации с внесенными поправками", - продолжил депутат. "Многие нормы, связанные с суверенитетом, индексацией пенсий, порядком назначения правительства сразу вступят в силу. Но часть положений должна получить развитие в действующем законодательстве, нужно будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов. Это очень много", - сообщил Крашенинников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Глава думского комитета подчеркнул, что "разговоры, а тем более переговоры об отчуждении территорий будут вне закона". "В качестве ответственности за нарушение запрета потребуются поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс", - добавил он.

Также он сообщил, что, возможно, придется скорректировать нормы, касающиеся изъятия детей их семьи. "Надо будет смотреть Семейный кодекс и закон об опеке и попечительстве в части полномочий органов опеки. Вопросы изъятия детей должны решаться только через суд, а не в административном порядке. Должна поменяться система здравоохранения, причем кардинальным образом", - резюмировал Крашенинников.

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