Крупнейшая авиакомпания Мексики начала процедуру банкротства в США

Aeromexico начала процедуру банкротства в США. Крупнейшая авиакомпания Мексики объявила о добровольной финансовой реструктуризации. Представители Aeromexico заверили, что это никак не отразится на полетах, бронировании билетов и бонусных программах.

"Кодекс США о банкротстве позволяет вести реструктуризацию в условиях контролируемых судом и при этом продолжать свою деятельность", - со ссылкой на заявление компании пишет РИА Новости.

Генеральный директор Aeromexico Group Андрес Конеса отметил, что в июле компания намерена вдвое увеличить число внутренних перевозок и вчетверо международных. Первый месяц лета в этом вопросе оказался провальным. При этом эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта IATA подсчитали, что авиалинии в Мексике потеряют около восьми миллиардов долларов в результате пандемии.