Лидеры России, Ирана и Турции провели онлайн-саммит по Сирии

В среду президенты России, Ирана и Турции провели саммит по урегулированию в Сирии в формате видео-конференц-связи. "Астанинская т ройка" выступила с совместным заявлением, осудив односторонние санкции.

Лидеры планировали пообщаться в марте в Тегеране: помешал коронавирус. Одна из главных целей видеоконференции - вместе проанализировать ситуацию и условиться, что можно сделать еще для долгосрочной нормализации. В первую очередь речь о продолжении борьбы с международным терроризмом. Владимир Путин предложил подумать, какие еще меры нужны для нейтрализации террористических группировок. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных сирийскому правительству территориях, констатировал он: в Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке, в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка. - Прим. "РГ"). Противостояние с террористами в Сирии сказывается на экономическом положении этой страны, негативное влияние оказывают и санкции в обход СБ ООН - нелегальные и незаконные, заявил Путин. Но несмотря на призывы смягчить санкционное давление в пандемию, в Вашингтоне и Брюсселе решили продлить рестрикции. Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин и призвал подумать, как наладить гуманитарную помощь.

Противостояние с террористами в Сирии сказывается на экономическом положении этой страны

"Уверен, что Астанинский процесс - единственный успешный формат по урегулированию сирийского кризиса на настоящий момент", - заявил Хасан Рухани и подчеркнул неизменные принципы по Сирии: сохранение единства и территориальной целостности, уважение суверенитета, независимости и определение судьбы страны ее народом путем диалога без вмешательства извне. Рухани осудил незаконную санкционную политику США. "С самого начала конфликта Турция была рядом со своими сирийскими братьями", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, напомнив, что его страна приняла беженцев. Эрдоган убежден, что сотрудничество Астанинской тройки будет определяющим в судьбе Сирии.

Лидеры приняли совместное заявление, где отметили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, целям и принципам Устава ООН. Главы государств отвергли попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Путин, Эрдоган и Рухани выразили неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии, и подтвердили решимость продолжать сотрудничество для оконча тельной ликвидации террористических групп, которых признал таковыми СБ ООН. Президенты отвергли односторонние санкции, нарушающие международное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии. Астанинская тройка убеждена, что сирийский конфликт может быть урегулирован только в ходе политического процесса.