Лига безопасного интернета выявила около 8,5 тысячи фейков о голосовании

Около 8,5 тысячи фейков о голосовании по поправкам в Конституцию выявила за месяц Лига безопасного интернета, заявила сегодня на брифинге глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

- Мониторинг Лиги безопасного интернета по фейкам о голосовании стартовал 5 июня. За это время мы на сегодняшний день обнаружили 8407 недостоверных сообщений, - цитирует Мизулину агентство ТАСС.

Как пример она привела фейки, касающиеся вбросов бюллетеней на участках для голосования и других нарушений. В продвижении фейков используются боты, подчеркнула Мизулина.

Руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич сообщил, что итоговый доклад по фейкам будет представлен 7 июля.