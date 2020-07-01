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01.07.2020 14:28
Рубрика: Власть

Лига безопасного интернета выявила около 8,5 тысячи фейков о голосовании

Текст: Елена Яковлева

Около 8,5 тысячи фейков о голосовании по поправкам в Конституцию выявила за месяц Лига безопасного интернета, заявила сегодня на брифинге глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Наблюдатели выявили тысячи недостоверных сообщений о ходе голосования

- Мониторинг Лиги безопасного интернета по фейкам о голосовании стартовал 5 июня. За это время мы на сегодняшний день обнаружили 8407 недостоверных сообщений, - цитирует Мизулину агентство ТАСС.

Как пример она привела фейки, касающиеся вбросов бюллетеней на участках для голосования и других нарушений. В продвижении фейков используются боты, подчеркнула Мизулина.

Руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич сообщил, что итоговый доклад по фейкам будет представлен 7 июля.

ЦИК: Серьезных нарушений на голосовании по Конституции не зафиксировано
Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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