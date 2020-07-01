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01.07.2020 13:35
Рубрика: Экономика

Максут Шадаев выступил за открытие офиса Telegram в России

Текст: Иван Черноусов

Если Telegram захочет открыть офис в России, Минкомсвязь РФ поддержит это решение. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

Фото: Павел Дуров/ВК
Павел Дуров рассказал о работе Telegram в России после разблокировки

"Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении Минкомсвязи к возможному открытию российского офиса мессенджера.

При этом министр добавил, что он не в курсе, собирается ли основатель мессенджера Павел Дуров открывать офис в России. Напомним, что 18 июня Роскомнадзор снял все ограничения с сервиса и позитивно оценил готовность Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму".

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