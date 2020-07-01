Максут Шадаев выступил за открытие офиса Telegram в России

Если Telegram захочет открыть офис в России, Минкомсвязь РФ поддержит это решение. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

"Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении Минкомсвязи к возможному открытию российского офиса мессенджера.

При этом министр добавил, что он не в курсе, собирается ли основатель мессенджера Павел Дуров открывать офис в России. Напомним, что 18 июня Роскомнадзор снял все ограничения с сервиса и позитивно оценил готовность Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму".