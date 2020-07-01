Мехико потребовал извинений от Мадрида за конкистадоров

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал официальных извинений от Испании за злоупотребления, совершенные во время завоевания страны конкистадорами в средние века. Мексика в эти дни на государственном уровне вспоминает 500-ю годовщину завоевания, в результате которого погибла большая часть доиспанского населения страны.

Официальные лица в Мехико провели церемонию и представили мемориальную доску, которая свидетельствует о переименовании поражения ацтеков от испанских конкистадоров в столице Мексики в 1520 году. На протяжении веков мексиканцы называли 30 июня 1520 года "La Noche Triste" - "Грустная ночь" - именем, которое дали в конечном итоге победившие испанцы. Это произошло потому, что сотни испанцев и их союзников из числа коренного населения погибли, когда Эрнан Кортес и его войска покинули мятежную столицу ацтеков, нынешнее Мехико.

Теперь Мексика переименовала поражение от конкистадоров 1520 года в "Победную ночь", сообщает Associated Press. В то время ацтекские воины под руководством своего нового лидера Куитлахуака напали на испанцев, бежавших из островного города Теночтитлан через узкую дорогу. Как только они достигли суши, Кортес, как гласят исторические документы, сел и плакал под деревом. Оригинальное "Дерево грустной ночи" было позже сожжено. Бежавшие испанцы сбросили часть добытого ими золота из столицы ацтеков, тогда известной как Теночтитлан. Часть золота была позже найдена. Кортес отступил из нынешнего Мехико, перегруппировался, получил поддержку новых союзников из числа коренных народов и в 1521 году вернулся, чтобы завоевать столицу ацтеков. Испанцы вскоре продолжили завоевывать остальную часть Мексики, истребляя коренное население.

На месте сожженного "Дерева грустной ночи" городской секретарь по культуре Мехико Хосе Альфонсо Суарес-дель-Реаль посадил небольшое дерево того же вида - кипарис Монтесумы - и открыл мемориальную доску "Победная ночь" в честь подвига ацтеков.