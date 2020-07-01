Меркель: "Северный поток-2" должен быть достроен

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге на слушаниях, посвященных строительству газопровода "Северный поток-2", раскритиковала запланированные американскими конгрессменами санкции в отношении проекта и заявила, что он во что бы то ни стало должен быть завершен. Главу немецкого правительства цитирует информационное агентство финансовых новостей Dow Jones.

"Мы полагаем, что экстерриториальные санкции такого рода, которые собираются ввести США, не соответствуют нашим представлениям о законности и текущим консультациям (с Вашингтоном - прим. "РГ"). Ход строительства усложняется. Тем не менее мы все равно считаем, что будет правильным завершить этот проект. И действуем в этом направлении", - заявила Меркель.

При этом она назвала "Северный поток-2" "экономическим проектом, у которого есть политические ракурсы", и в очередной раз подтвердила намерение Берлина также заключить контракт с Украиной, которая, по словам канцлера, должна остаться транзитером российского газа.

Напомним, что ранее в компании Nord Stream 2 AG агентству ТАСС сообщили, что предполагаемый ущерб от новых ограничительных мер США в отношении компаний, инвестировавших в заключительный этап строительства трубы, составит около 700 миллионов евро. Санкции могут коснуться более 120 предприятий из 12 стран. Кроме того, под ударом окажутся около 12 миллиардов евро, которые уже вложены в газотранспортную инфраструктуру, в том числе на территории Германии и Чехии.