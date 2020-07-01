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01.07.2020 15:52
Рубрика: В мире

Меркель: "Северный поток-2" должен быть достроен

Текст: Екатерина Забродина
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге на слушаниях, посвященных строительству газопровода "Северный поток-2", раскритиковала запланированные американскими конгрессменами санкции в отношении проекта и заявила, что он во что бы то ни стало должен быть завершен. Главу немецкого правительства цитирует информационное агентство финансовых новостей Dow Jones.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Мы полагаем, что экстерриториальные санкции такого рода, которые собираются ввести США, не соответствуют нашим представлениям о законности и текущим консультациям (с Вашингтоном - прим. "РГ"). Ход строительства усложняется. Тем не менее мы все равно считаем, что будет правильным завершить этот проект. И действуем в этом направлении", - заявила Меркель.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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При этом она назвала "Северный поток-2" "экономическим проектом, у которого есть политические ракурсы", и в очередной раз подтвердила намерение Берлина также заключить контракт с Украиной, которая, по словам канцлера, должна остаться транзитером российского газа.

Напомним, что ранее в компании Nord Stream 2 AG агентству ТАСС сообщили, что предполагаемый ущерб от новых ограничительных мер США в отношении компаний, инвестировавших в заключительный этап строительства трубы, составит около 700 миллионов евро. Санкции могут коснуться более 120 предприятий из 12 стран. Кроме того, под ударом окажутся около 12 миллиардов евро, которые уже вложены в газотранспортную инфраструктуру, в том числе на территории Германии и Чехии.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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