Меркель: "Северный поток-2" должен быть достроен

"Мы полагаем, что экстерриториальные санкции такого рода, которые собираются ввести США, не соответствуют нашим представлениям о законности и текущим консультациям (с Вашингтоном - прим. "РГ"). Ход строительства усложняется. Тем не менее мы все равно считаем, что будет правильным завершить этот проект. И действуем в этом направлении", - заявила Меркель.
При этом она назвала "Северный поток-2" "экономическим проектом, у которого есть политические ракурсы", и в очередной раз подтвердила намерение Берлина также заключить контракт с Украиной, которая, по словам канцлера, должна остаться транзитером российского газа.
Напомним, что ранее в компании Nord Stream 2 AG агентству ТАСС сообщили, что предполагаемый ущерб от новых ограничительных мер США в отношении компаний, инвестировавших в заключительный этап строительства трубы, составит около 700 миллионов евро. Санкции могут коснуться более 120 предприятий из 12 стран. Кроме того, под ударом окажутся около 12 миллиардов евро, которые уже вложены в газотранспортную инфраструктуру, в том числе на территории Германии и Чехии.