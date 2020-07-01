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01.07.2020 20:40
Рубрика: Власть

Число выздоровевших от коронавируса в Вооруженных силах достигло 6562 человек

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны обнародовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции все больше превышает количество инфицированных COVID-19. Причем эта тенденция наблюдается уже целый месяц.

По сведениям на 1 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровело 96 военнослужащих. Таким образом, общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 6562 человек.

Кроме того, начиная с марте 19 857 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1324 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 1026 пациентов лежат в военных госпиталях. 63 человека изолированы по месту службы. 28 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 207 изолированы на дому.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
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Важная деталь. Среди инфицированных коронавирусом только один человек находится в тяжелом состоянии. У четверых диагностировано состояние средней тяжести. Остальные не имеют симптомов заболевания.

В бюллетене отмечается, что с начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1314 пациентам, 226 из которых - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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