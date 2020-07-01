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01.07.2020 18:15
Рубрика: В мире

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Текст: Максим Макарычев
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом идет речь в докладе "COVID-19 и туризм", обнародованном в среду Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Доклад охватывает 65 отдельных стран и регионов. ООН призывает правительства усилить социальную защиту работников туристической отрасли в сильно пострадавших во время пандемии коронавируса странах.
Фото: Александр Мельников / РИА Новости Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

При этом эксперты просчитали три сценария в зависимости от срока продолжительности ограничительных мер - 4, 8 и 12 месяцев. В этих сценариях, по расчетам экспертов, доходы туристической отрасли упали бы на 1,17, 2,22 и 3,3 триллиона долларов соответственно. В докладе не говорится о том, какой сценарий наиболее вероятен, однако представитель ЮНКТАД заявил Guardian, что "наиболее реалистичным" может быть средний.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Эксперты ссылаются на то, что международный туризм практически полностью парализован, а внутренний туризм ограничен условиями изоляции, введенной во многих странах. Хотя некоторые направления стали открываться, многие граждане боятся международных поездок или не могут себе позволить этого из-за экономического кризиса.

Также названы страны, которые понесут самые большие потери при всех трех сценариях: это Соединенные Штаты (187 миллиарда долларов в срок за четыре месяца) и Китай (105 миллиарда долларов). Убыток США по "пессимистическому" сценарию может составить 538 миллиарда долларов, или 3 процента национального ВВП. Таиланд и Франция могут потерять примерно по 47 миллиарда долларов. Малые островные государства, такие как Ямайка, понесут наибольшие убытки пропорционально своей экономике, столкнувшись с падением ВВП на 11 процентов, или 1,68 миллиардов долларов.

Между тем

В докладе ООН, подготовленном Всемирной туристической организацией в мае, указывается, что число туристов в мире в 2020 году может сократиться на 60-80 процентов по сравнению с предыдущим годом. Эксперты ЮНТКАД называют цифру в 66 процентов.

В мире США Экономика Туризм Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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