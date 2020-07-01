Москалькова отметила высокий уровень организации голосования

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила участки для голосования по поправкам к Конституции РФ и отметила высокий уровень организации процесса.

- Сегодня я и сотрудники аппарата уполномоченного посещаем участки, где проходит голосование, - цитирует слова омбудсмена ее пресс-служба. - Отмечу высокий уровень легитимности. Везде обеспечены нормы безопасности, на входе выдают маски, перчатки, одноразовую ручку, измеряют температуру, соблюдается социальная дистанция.

Она подчеркнула, что увидела много информационных материалов. А наблюдатели, с которыми она разговаривала, отметили, что нарушений нет.

Кроме того Татьяна Москалькова находится на постоянной связи с регионами.

- Уполномоченные в субъектах (Приморский край, Астраханская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Калужская область, Ставропольский край, Хабаровский край, Ленинградская область и многие другие) отмечают высокий уровень организации голосования, отсутствие значительных нарушений, большой интерес граждан к вопросу внесения поправок к Конституции, - цитирует слова Москальковой ТАСС.