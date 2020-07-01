МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования

Охрана порядка на 96,5 тысячи избирательных участках 1 июля обеспечивали 185 тысяч полицейских МВД, 14 тысяч сотрудников Росгвардии и дружинники. Об этом сообщил на заседании ЦИК первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

Он рассказал о 126 сообщениях о проблемных ситуациях на участках. Это - к 16:00. Всего подобных сигналов было 839. Однако, по словам Александра Горового, серьезных нарушений по линии внутренних дел, которые могли бы повлиять на результаты голосования на конкретных избирательных комиссиях, не зарегистрировано.

Голосовали и те, кто сейчас находится в специальных учреждениях МВД. В том числе и в изоляторах временного содержания. Таких сидельцев - более 7 тысяч человек. Из них по письменному заявлению проголосовали 3 376 человек. Александр Горовой поблагодарил членов ЦИК и наблюдателей, которые в удобное для спецучреждений время с учетом эпидемиологической ситуации быстро откликнулись на обращение этих людей.

В свою очередь, поблагодарила МВД и председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее словам, МВД России обеспечило полную сохранность бюллетеней и охрану всех помещений в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

- Вы обеспечили полную сохранность бюллетеней на протяжении всех ночей до сегодняшнего дня, охрану помещений с бюллетенями, которые у нас были запечатаны в сейф-пакетах. Ни одного инцидента у нас не было на 96,5 тысячи участках, - сказала Элла Памфилова.