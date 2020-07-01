На церемонии закрытия "Зеркала" киноязык Тарковского перевели в цифру

Завершился XIV Международный кинофестиваль "Зеркало". Церемония закрытия, как и весь киносмотр, прошла в онлайн-формате. Снимали ее в фестивальной студии, специально построенной на территории старинного Юрьевецкого пивоваренного завода.

И теперь мы с уверенностью можем сказать, что получили опыт проведения крупного кинофестиваля в виртуальном режиме, и в стране вполне способны проводить такие мероприятия. Никто не знает, как сложится жизнь осенью. В списке Министерства культуры в этом году запланировано еще немало фестивалей, так что наработки "Зеркала" могут оказаться весьма кстати. Тем более, что фестиваль проведен нестандартно, талантливо и позволил и зрителям, и кинематографистам в эти дни прочувствовать радость от большого события, связанного с кино. Самым крупным плюсом фестиваля в формате онлайн - было то, что на нем смогло побывать множество гостей - организаторы обнародовали цифру - 2 миллиона зрителей. В реальности в Иваново и область столько человек бы не приехало. А также на него смогли "собраться" кинематографисты из разных стран мира - даже самых далеких.

Посмотрим же, как прошла церемония закрытия и каким образом распределились призы в этом году.

Ведущими церемонии стали актер Юрий Колокольников и начинающая актриса, дочь Сергея Бодрова-младшего, Ольга Бодрова. Это было практически ее первое появление перед широкой аудиторией. Зрителей просто покорил небольшой фильм в формате скринлайф, посвященный Андрей Тарковскому, который подготовили сценарист Елена Ванина и режиссер Алексей Фисун. Они пофантазировали на тему того, как Андрей Тарковский снимал бы фильм "Зеркало" сегодня, обсуждая каждый шаг во всевозможных "чатиках" и попутно ведя свой знаменитый дневник - "Мартиролог" - в виде электронных писем.

В церемонии приняла участие певица Маша Макарова ("Маша и Медведи"), она исполнила песню "Арарат" под аккомпанемент пианиста и композитора Филиппа Чельцова. Молодой композитор стал, по сути, талисманом фестиваля - его выбор оказался большой удачей, сыгранные им музыкальные произведения сопровождали практически каждый эфир.

На прямую связь со студией вышли члены международного жюри - режиссер и оператор Фред Келеман из Берлина, киновед, куратор международных фестивалей Алена Шумакова из Рима, режиссер Лина Чаплин из Тель-Авива, режиссер Юхо Куосманен с острова Вартиосаари (Финляндия), режиссер Петар Вылчанов из деревни Рудартси (Болгария), актриса Ольга Сутулова из Москвы, а также программный директор фестиваля Андрей Плахов из Москвы и президент Сергей Бодров из Лос-Анджелеса.

Гран-при достался фильму "Назир" режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур), приз за лучшую режиссуру жюри присудило картине "Без особых признаков" режиссера Фернанды Валадес (Мексика, Испания), награда за профессиональные достижения досталась фильму "Одинокая скала" Алехандро Телемако Таррафа (Аргентина, Мексика, Катар, Великобритания).

Приз "За вклад в кинематограф" имени Андрея Тарковского получил Михал Лещиловский - режиссер монтажа картины "Жертвоприношение".

Приз жюри молодых критиков "Голос", а также Приз зрительских симпатий по результатам голосования в соцсетях достался фильму "Кот в стене" режиссеров Веселы Казаковой и Мины Милевой (Болгария, Франция, Великобритания).

Юлдус Бахтиозина - режиссер конкурсной картины "Дочь рыбака", мировая премьера которой прошла на фестивале, приехала в студию, чтобы пообщаться со зрителями "Зеркала". На церемонии закрытия ведущие объявили, что она будет снимать ролик юбилейного 15-го фестиваля "Зеркало". В ответ Юлдус сообщила, что свой следующий фильм она будет снимать в Ивановской области и планирует превратить ее в кинематографическую мекку России.

Фильмы фестиваля зрители могли смотреть на платформе Tvzavr. Также и они, и участники фестиваля каждый вечер были приглашены в zoom-зрительный зал. На закрытии в этом зале в находились более 100 человек, подключившиеся из России, США, Европы, Израиля, Аргентины и других стран. Всего за шесть фестивальных дней было показано более 30 фильмов в пяти программах. Из фестивальной студии в прямой эфир вышло 33 выпуска - это были и публичные диалоги, и круглые столы, и панельные дискуссии. Организаторы осваивали разные форматы. Ведущими эфиров стали - генеральный продюсер МКФ "Зеркало", кинокритик Константин Шавловский, куратор программы российского кино "Свои", киножурналист Елена Слатина, киножурналист Максим Заговора и продюсер "Зеркала" Александра Ахмадщина.

Гости - Федор Бондарчук, Данила Козловский, Тимур Бекмамбетов, Николай Картозия, Антон Желнов, Денис Катаев, Нигина Сайфуллаева, Константин Лопушанский, Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит, Оксана Черкасова, Лариса Малюкова, Михал Лещиловский, Юлдус Бахтиозина. А также члены жюри, участники конкурсной программы и организаторы фестиваля в Тромсе.

Прямая речь

Максим Ксензов, заместитель министра культуры РФ:

"Мы рады что организаторы фестиваля "Зеркало" приняли решение не переносить фестиваль и провести его онлайн. Портал "Культура.РФ" выступил со-организатором фестиваля и у нашей аудитории появилась прекрасная возможность стать гостем настоящего кинофестиваля, принять участие в обсуждении премьерных показов, увидеть интервью, творческие встречи, стать участником церемоний открытия и закрытия, что в обычном формате обычно крайне затруднительно. В современных реалиях онлайн-мероприятия становятся для нас привычным форматом, портал "Культура.РФ" рад выступить одной из главных площадок для их организации".

Сергей Бодров, режиссер, Президент МКФ им. А.Тарковского "Зеркало":

"Зеркало онлайн" - это был уникальный и ни на что не похожий эксперимент, за которым я наблюдал с огромным интересом и удовольствием. Когда меня пригласили стать Почетным президентом "Зеркала", я согласился не только потому, что каждый кинематографист в мире почел бы за честь возглавить фестиваль имени Андрея Тарковского, но и потому что у этого фестиваля замечательная команда. Я видел как она работает в прошлом году, когда "Зеркало" открывалось концертом в Юрьевце и шло в переполненных залах ивановского кинотеатра "Лодзь". И теперь этой же команде удалось провести фестиваль онлайн на самом высоком уровне - такого онлайн-события лично я еще не видел".