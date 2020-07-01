Многие считают, что этот знаменитый и, пожалуй, самый эротический сюжет Библии про вожделение. А вот и нет. Он не про внезапно вспыхнувшую ослепляющую страсть и даже не о целомудрии. Не о мстительном желании убить ту, что ответила отказом, и не о коварстве клеветы. И даже не про перекрестный допрос, впервые в истории человечества использованный для выяснения истины. Все глубже. Бессмертный сюжет "Сусанна и старцы", столь полюбившийся живописцам, о торжестве правды над ложью. А еще история красавицы Сусанны отвечает на один из самых фундаментальных вопросов мироздания: "Кто же нас все-таки видит, когда не видит никто?"

Но прежде чем приступить к рассказу о том, что же произошло с целомудренной жительницей Вавилона в шестом веке до Рождества Христова, короткая зарисовка из времен и мест более близких. Как-то среди студентов, зашедших в монастырь посмотреть архитектуру собора, произошел спор. Будущие строители и проектировщики обратили внимание на странную и нелепую, с их точки зрения, деталь. Скрытые от глаз посетителей черновая лестница и технические, служебные помещения церкви были сделаны с не меньшей аккуратностью, тщательностью и добротностью, чем все "парадные" части храма. "Вот уж нерационально! Зачем?" - удивлялся один студиозус. "С экономикой, видно, у нас и в XVII веке полный кирдык был! Не умели оптимизировать - средства, труд рабочих!" - предположил другой. "Да нет! Это сами рабочие тупили, - резюмировал третий будущий строитель. - Не соображали, что не стоит париться и вкалывать там, где тебя никто не увидит!" "Как никто, - удивился проходящий мимо монах, - а Бог?"

А теперь про историю, запечатленную не только Рембрандтом, Тинторетто, Себастьяно Риччи, Помпео Джироламо Батони, Артемизией Джентилески, нашим Г. И. Лапченко, но даже и в раннем христианском искусстве римских катакомб.

Итак, в шестом веке до Рождества Христова жила в Вавилоне молодая и добродетельная женщина Сусанна, жена Иоакима. Народом в те дни управляли старейшины и судьи, и вот двое из них, к несчастью красавицы, воспылали к ней страстью.

Забыв обо всем, почтенные старцы только и ждали момента, когда Сусанна выйдет в сад, чтобы, спрятавшись за деревьями, подглядывать за нею. В 13-й главе "Книги пророка Даниила", которая повествует об этой истории, говорится о старцах так: "И видели Сусанну оба старейшины всякий день приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней, и извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею".

В Библии не без иронии рассказывается, как старцы поначалу пытались скрыть друг от друга охватившую их страсть: столкнувшись в саду, оба делали вид, что уходят прочь, но, когда один потихоньку возвращался назад, он снова встречал другого. И однажды старцы сговорились действовать заодно.

В один жаркий летний день Сусанна решила принять ванну: она послала служанок закрыть двери сада, а потом отправила их за маслами и мылом. Дождавшись, когда служанки ушли, воспылавшие старейшины покинули укрытие и предстали перед изумленной красавицей со словами: "Двери сада заперты, и никто нас не видит. Мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами". Как и любой шантаж, этот, произнесенный два с половиной тысячелетия назад, опирался на конкретную угрозу: "Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих".

Сусанна застонала: "Тесно мне отовсюду; ибо, если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших". Дело в том, что прелюбодеяние, удостоверенное судьями, по закону Моисея, каралось мучительной и постыдной смертью через побивание камнями. Но и предложение старейшин воспринималось Сусанной как смерть. Она так и говорит: "Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом".

Принципиальный момент: для Сусанны совершить грех в глазах Бога страшнее любого людского суда и наказания. И молодая женщина зовет слуг. Слуги сбегаются на шум, а оскорбленные отказом старейшины кричат, что застали хозяйку вместе с юношей, но тот, как более сильный и проворный, оттолкнув их, бежал...

На следующий день у Иоакима, мужа Сусанны, собрался народ. Вот что сообщает о судилище "Книга пророка Даниила": "Сусанна была очень нежна и красива лицем, и эти беззаконники приказали открыть лице ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотою ее". Публичное обнажение лица, по законам Востока, уже означало, что женщина опозорена. "Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа". Упоённые безнаказанностью, старейшины начали обвинять: "Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада, и отослала служанок; и пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них, и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали: кто этот юноша? Но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем".

Совестливость - признак здоровой души, знающей,что Бог всё видит

Власть и авторитет судей эпохи вавилонского плена были так велики, что хотя Сусанну знали как женщину целомудренную и богобоязненную, клеветникам поверили. Плачущую Сусанну повели на смерть. И тогда она взмолилась: "Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его! Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня".

Святые отцы, анализируя этот эпизод, отмечают: Сусанна оказалась одна против всех, помощи ей было ждать неоткуда. Только от Бога. И Господь услышал голос оклеветанной, и, как сказано, "возбудил Бог святой дух молодого юноши по имени Даниил". Будущий пророк останавливает толпу, ведущую несчастную на казнь, и проделывает то, что впоследствии назовут перекрестным допросом. Он отделяет одного старца от другого, а потом каждого спрашивает: под каким деревом они застали Сусанну и ее любовника?

"Под мастиковым", - врет один. "Под зеленым дубом", - клевещет другой. Показательно, что старцев ждала та же самая участь, какую они предуготовили своей невинной жертве: лжесвидетельство, по уже упомянутому закону Моисея, также каралось смертью через побивание камнями. "И поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего, и умертвили их; и спасена была в тот день кровь невинная".

Во все времена находились люди, понимающие: есть Тот, от Кого ничего не скроешь. И важнее быть правым в очах Господа, чем в глазах людей. Правда рано или поздно восторжествует. Как и случилось с Сусанной, почитаемой в православии как святая Сусанна Вавилонская. А четкая формулировка этого духовного закона прозвучит уже в Евангелии из уст Самого Христа: "Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу".