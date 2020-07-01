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Рубрика: Власть

Наблюдатели: Нагрузка на избиркомы 1 июля возросла в разы

Текст: Галина Мисливская
Россияне активно голосуют на участках 1 июля, наблюдатели сообщают о повышении нагрузки на избиркомы в ходе решающего дня голосования по поправкам в Конституцию, рассказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в информационном центре ЦИК.

"Много людей продолжают сегодня приходить на участки. Нагрузка, как мы видим и наши наблюдатели на участках, возросла в разы, хотя и до 1 июля она была заметной", - сказала она.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Волонтеры ситуационного центра ОПРФ сами обзванивают волонтеров и принимают от них сигналы о нарушениях и замечаниях. Они уже опросили 24 762 наблюдателя в 85 регионах России. Сюда же поступает информация из региональных общественных палат. По словам Михеевой, всего в ОПРФ обратились 74 палаты из субъектов РФ. "Мы эти обращения получили и обработали. Если в них содержится информация о недочетах, оперативно стараемся ее отрабатывать", - сказала глава ОПРФ.

На горячую линию ОПРФ поступило 240 обращений, но это не только жалобы, а сообщения на самые разные темы, пояснила Лидия Михеева. "Отзывы граждан об организации процедур к нам поступают весьма позитивные", - отметила она.

Напомним, координация работы наблюдателей была возложена на Общественную палату РФ законом о поправке к Конституции. За ходом плебисцита наблюдают более 520 тысяч представителей общественных организаций и политических партий. Кроме того, на голосовании присутствуют порядка 50 иностранных экспертов.

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