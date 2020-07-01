Накануне Дня независимости Посол Беларуси пообщался онлайн с прессой

В Москве в режиме онлайн прошла пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко, приуроченная к главному государственному празднику страны - Дню независимости.

Предваряя диалог с прессой, Владимир Ильич остановился на значимости этого праздника, который традиционно отмечают и в России. Глава белорусской дипломатической миссии подчеркнул, что граждане Союзного государства чувствуют себя и в Беларуси, и в России как дома: "Мы сохраняем приверженность союзническим отношениям с Россией и никогда не отходим от этого принципа, поскольку наши страны и народы связаны исторически, духовно, экономически, и иного пути у нас нет. Несмотря на все сложности нынешнего периода жизни, мы продолжаем наши двусторонние контакты, в том числе на высшем уровне". По убеждению Посла, любые острые ситуации вполне можно разрешить с помощью разумных компромиссов.

Учитывая, что как раз накануне президенты наших стран вместе открыли Ржевский мемориал Советскому солдату и провели затем конструктивные переговоры, тезис этот прозвучал крайне убедительно.

Повышенный интерес проявили журналисты к вопросу разницы в подходах Беларуси и России в борьбе с вирусом

Во время полуторачасовой пресс-конференции, участие в которой приняли журналисты союзных и ведущих российских СМИ, были затронуты практически все вопросы российско-белорусских отношений, включая цену на газ, введение единой "союзной" визы, унификацию законодательств двух стран в разрезе дальнейшей интеграции, завершение строительства атомной электростанции под Островцом и даже итоги борьбы двух наших стран с коронавирусом.

К слову, у четырех сотрудников белорусской дипмиссии в Москве были зафиксированы подозрения на инфекцию, один из них даже лечился стационарно, но в целом болезнь обошла дипломатов стороной. Тем не менее меры безопасности на территории Посольства до сих пор принимаются серьезные, вот почему традиционно гостеприимное белорусское Посольство в этом году вынуждено было отменить торжественный прием по случаю Дня независимости. Однако праздник обязательно состоится - отвечая на вопрос "СОЮЗа", в каком конкретно формате, Посол уточнил: "Конечно, пандемия внесла серьезные коррективы - в иные годы в этот день мы приглашали в Посольство более пятисот наших друзей. В этом году будет все иначе, но сегодня техника позволяет общаться в разных форматах. Мы подготовили интеллектуальную площадку, интересные исторические материалы, и на сайте Посольства, и на наших аккаунтах в соцсетях можно будет увидеть, например, музыкальные номера в исполнении белорусских национальных коллективов".

Подробно остановился Посол на перспективах межрегиональных отношений в рамках Союзного государства - на сегодня договоры о сотрудничестве заключены Беларусью с 80 регионами России. В минувшем году сам Владимир Семашко побывал с рабочим визитом в 28 российских субъектах Федерации.

"Отношения с регионами всегда были прерогативой в работе нашего Правительства, - уточнил Посол. - Кто бы что ни говорил, Россия всегда была и есть наш основной торговый партнер. А мы для России по объему товарооборота входим в первую пятерку - после Китая, Германии, США и Нидерландов. Выстраивая отношения с регионами, мы стараемся учитывать специфику каждого российского субъекта... В первом триместре этого года мы шли вообще на подъем, но в апреле многие российские предприятия из-за пандемии остановились и перестали покупать у Беларуси материалы и комплектующие, в итоге было зафиксировано падение товарооборота. Но вместе с тем за последние пять месяцев у нас значительно сократилось отрицательное сальдо, которое возникло еще в 2017 году".

Отвечая на вопрос о компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра, проводимого в российской нефтяной отрасли, Владимир Семашко заявил: "Мы не снимаем с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра, потому что это больно бьет по нашей экономике". Посол уточнил, что в настоящее время практически согласован протокол между Министерствами финансов Беларуси и России о межбюджетной компенсации суммы премии, которая выплачивается белорусской стороной российским нефтяным компаниям. Ранее белорусской стороне удалось договориться с российскими компаниями о снижении размера этой премии с прежних 11,7$ до 4,7$ за тонну нефти.

Что касается еще одной значимой темы - соглашения о взаимном подписании виз между Беларусью и Россией, то оно, по словам Владимира Семашко, вступит в силу в конце нынешнего - начале следующего года.

Повышенный интерес проявили журналисты к вопросу о разнице в подходах в борьбе с COVID-19 в Беларуси и России. По словам Владимира Семашко, различия объясняются финансовыми возможностями российской и белорусской экономик. Между тем, по мнению Посла, выбранная Беларусью тактика полностью себя оправдала, и ситуация в стране выглядит ничем не хуже, чем в России. В подтверждение этого тезиса Владимир Семашко привел несколько цифр. Так, число заболевших в России коронавирусом в процентном отношении составляет сегодня 0,5 процента населения, а в Беларуси - 0,6 процента. Что касается числа летальных исходов, то в России это официально 1,3 процента от числа заболевших, а в Беларуси - 0,6 процента, а именно 392 человека.

"И наши, и ваши действия были правильными, - резюмировал Владимир Семашко. - Цифры существенно отличаются в лучшую сторону от ведущих стран мира. Вот возьмите США: там 5,3 процента от числа заболевших умерли, в Испании - 10,3 процента, в Италии - 14,6 процента... Поэтому можно, конечно, всех критиковать, но мы исходили из своих возможностей. Мы не допустили перегрузки нашей системы здравоохранения, мы, может быть, более точечно, чем другие, проводили диагностику. И сейчас, судя по количеству выписавшихся больных, мы можем говорить, что пик заболевания нами пройден. Надеемся, что второй волны осенью не будет".