Народный артист РФ Сергей Жилин - "СОЮЗу": Везу в Витебск... кино

Сергей Жилин: Во время эпидемии мы дали около десяти концертов и мастер-классов онлайн. Алена Никифорова

Сергей Сергеевич, что нового везете в Витебск?

Сергей Жилин: Программу концерта мы составили специально для "Славянского базара-2020". Концерт будет проходить в День Союзного государства и называется "Живая музыка кино", что уже само по себе иллюстрирует его концепцию. Практически все произведения, которые прозвучат в этот вечер, являются саундтреками к фильмам. Основная режиссерская задача - объединить на одной сцене не только артистов из Беларуси и России, но и наше музыкальное и кинематографическое прошлое и настоящее, наш богатый культурный опыт. Прозвучат хиты и инструментальные композиции, на которых выросло не одно поколение белорусов и россиян. Тему 75-летия Победы мы планировали отразить, пригласив участников проекта "Голос 60+", но из-за эпидемии пришлось от идеи отказаться.

Витебск - замечательный город, в который всегда приятно возвращаться

Можете сказать, к каким фильмам прозвучит музыка?

Сергей Жилин: Мы постарались подобрать репертуар как из отечественного кино, так и зарубежного. Наше кинонаследие поистине грандиозно: "Бриллиантовая рука", "Джентльмены удачи", "Покровские ворота", "12 стульев", "Человек-амфибия" - кто из нас не смотрел и не пересматривал эти замечательные советские ленты? Будут и саундтреки из американского кино, из французского... Не хочу раскрывать всех секретов.

Кто из звезд примет участие?

Сергей Жилин: В этом году у нас преимущественно брутальный мужской состав, как-то так сложилось. Беларусь будут представлять заслуженная артистка республики Алена Ланская, Ваня Вабищевич и… Сергей Волчков! Все знают, что он родился в Беларуси. Приедут народный артист России Дима Певцов и заслуженный артист России Женя Дятлов - два блестящих певца и артиста. Выступят солисты нашего оркестра - Ирина Братис, Нина Серова и Евгений Белояр. Как видите, концерт планируется мощный.

Будут ли участники из шоу "Голос. Дети"?

Сергей Жилин: Да, будет юная певица, которая уже приезжала с нами в Витебск в позапрошлом году, - Алиса Голомысова. Мы подготовили очень неожиданный номер - он точно запомнится зрителям!

Как вам работалось во время пандемии?

Сергей Жилин: Знаете, очень даже продуктивно! Я много репетировал - наконец-то для этого появилось неограниченное время. К сожалению, запланированные мероприятия пришлось перенести или отменить, но онлайн-концерты держали нас в хорошем профессиональном тонусе. Мы дали около десяти концертов и мастер-классов онлайн, в основном это были сольные выступления. К Дню джаза подготовили специальный концерт с квартетом и вокалом, он выложен в YouTube.

Что для вас "Славянский базар в Витебске"?

Сергей Жилин: Без него уже невозможно представить культурную программу лета. В этом году это, наверное, единственный масштабный open-air во всей Европе. Это место единения культур, центр безграничного музыкального творчества и многонациональной дружбы. Он с первых минут погружает всех - и участников, и зрителей - в атмосферу праздника его величества Музыки. "Славянский базар" дипломатично объединяет всех под эгидой фестиваля, и День Союзного государства яркий тому пример.

А что для вас значит Союзное государство?

Сергей Жилин: Это прежде всего единение: двух государств, двух народов, двух культурных традиций. Для меня, как я думаю и для многих, нет разницы между россиянином и белорусом - мы славянский народ, за плечами которого многовековая история. Молодое поколение сегодня не особо вникает в свои славянские истоки, а Союзное государство как раз является той важнейшей структурой, которая не только хранит наши традиции, культуру и историю, укрепляя единство, но и просвещает, дает опорную точку в формировании духовных ценностей.

Какие сувениры вы привозите из Витебска?

Сергей Жилин: Многие привозят вещи изо льна, сувениры из бересты или соломы, а я вот в прошлый раз привез пивную кружку. В этом году обязательно прикуплю еще что-нибудь оригинальное.

Бывали в музее Марка Шагала?

Сергей Жилин: К сожалению, нет, но надеюсь посетить. Гастрольные поездки всегда ограничены по времени, и редко, когда я успеваю что-то посмотреть, где-то погулять. Витебск - уютный город, всегда приятно сюда возвращаться.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Сергей Жилин родился 23 октября 1966 года в Москве. Руководитель музыкальных коллективов с общим названием "Фонограф". Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, откуда был отчислен. Окончил ПТУ по специальности "электромонтажник по оборудованию летательных аппаратов". В 2012 году впервые вышло музыкальное шоу "Голос", где на протяжении восьми сезонов живой звук обеспечивает оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина.