Названа провоцирующая рак закуска

Специалисты ВОЗ, ежегодно обновляющие список продуктов, которые могут содержать провоцирующие онкологию канцерогены, предупредили о вреде популярных закусок. Среди них - соленая рыба, орехи и семечки.

Опасения специалистов связаны с употреблением сухой соленой рыбы, похожей на воблу. Считается, что продукт повышает риск развития рака носоглотки, пищевода и желудка из-за содержащихся в нем нитродиметил-соединений. Они могут преобразовываться в нитрозодиметиламин. А это канцероген, передает aif.ru.

Также следует быть осторожнее с продуктами, в которых много растительных масел - орешками, семечками, зернами. Дело в том, что при неправильном (или слишком долгом) хранении, особенно в жарком и влажном климате, на продуктах может появиться плесень или грибки, способствующие образованию афлатоксинов. Последние провоцируют развитие злокачественного процесса в организме. Специалисты также напомнили, что много канцерогенов содержится в картофеле фри и чипсах, различных колбасках и сосисках, вызывающих онкологию толстой кишки.