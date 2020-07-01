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01.07.2020 08:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа провоцирующая рак закуска

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты ВОЗ, ежегодно обновляющие список продуктов, которые могут содержать провоцирующие онкологию канцерогены, предупредили о вреде популярных закусок. Среди них - соленая рыба, орехи и семечки.

Фото: iStock
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Опасения специалистов связаны с употреблением сухой соленой рыбы, похожей на воблу. Считается, что продукт повышает риск развития рака носоглотки, пищевода и желудка из-за содержащихся в нем нитродиметил-соединений. Они могут преобразовываться в нитрозодиметиламин. А это канцероген, передает aif.ru.

Также следует быть осторожнее с продуктами, в которых много растительных масел - орешками, семечками, зернами. Дело в том, что при неправильном (или слишком долгом) хранении, особенно в жарком и влажном климате, на продуктах может появиться плесень или грибки, способствующие образованию афлатоксинов. Последние провоцируют развитие злокачественного процесса в организме. Специалисты также напомнили, что много канцерогенов содержится в картофеле фри и чипсах, различных колбасках и сосисках, вызывающих онкологию толстой кишки.

Общество Здоровье Международные организации Международные организации ВОЗ Онкология: как победить рак

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