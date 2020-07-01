Памфилова: МВД обеспечило полную сохранность бюллетеней для голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила МВД России за сохранность бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию.

По ее оценке, ведомство обеспечило полную сохранность бюллетеней и охрану всех помещений в ходе общероссийского голосования.

- С бюллетенями, которые у нас были запечатаны в сейф-пакетах, ни одного инцидента не зафиксировано. Это почти 96 с лишним тысяч участков, - заявила глава ЦИК.

Обращаясь к первому замминистра внутренних дел РФ Александру Горовому в информационном центре ЦИК, она поблагодарила сотрудников ведомства за эту работу.

"Она беспрецедентна наряду с другими важными задачами, которые в этот период вы обязаны выполнять", - добавила глава ЦИК.