Памфилова: От голосования по Конституции выиграли все жители России

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России максимально прозрачно и от него выиграли все россияне. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя предварительные итоги.

- Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам и способам, а также безопасность, - подчеркнула председатель комиссии. - Вот это гарантирует достоверность результата и, как следствие, легитимность. В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию Подсчет голосов, заявила она, идет максимально корректно. "Если будут какие-то исключения, то мы быстро о них узнаем", - обещала Памфилова. Она отметила, что удовлетворена тем, как прошло общероссийское голосование - "без особых эксцессов, нарушений". "Ну а те попытки разного рода провокаций - Бог с ними, дело их совести", - добавила Памфилова. - То, что произошло - от этого выиграли все жители России, - резюмировала глава ЦИК. По последним данным, порядка 76,23% участников голосования поддержали поправки. Это следует из информации ЦИК по итогам обработки 50% протоколов. Общая явка, заявила Элла Памфилова, составила 65%.