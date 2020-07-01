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Рубрика: Власть

Памфилова: От голосования по Конституции выиграли все жители России

Текст: Татьяна Замахина
Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России максимально прозрачно и от него выиграли все россияне. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя предварительные итоги.

- Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам и способам, а также безопасность, - подчеркнула председатель комиссии. - Вот это гарантирует достоверность результата и, как следствие, легитимность.

Фото: Анна Соловьева/РГ
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

Подсчет голосов, заявила она, идет максимально корректно. "Если будут какие-то исключения, то мы быстро о них узнаем", - обещала Памфилова.

Она отметила, что удовлетворена тем, как прошло общероссийское голосование - "без особых эксцессов, нарушений". "Ну а те попытки разного рода провокаций - Бог с ними, дело их совести", - добавила Памфилова.

- То, что произошло - от этого выиграли все жители России, - резюмировала глава ЦИК.

По последним данным, порядка 76,23% участников голосования поддержали поправки. Это следует из информации ЦИК по итогам обработки 50% протоколов. Общая явка, заявила Элла Памфилова, составила 65%.

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