Памфилова: От голосования по Конституции выиграли все жители России

- Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам и способам, а также безопасность, - подчеркнула председатель комиссии. - Вот это гарантирует достоверность результата и, как следствие, легитимность.
Подсчет голосов, заявила она, идет максимально корректно. "Если будут какие-то исключения, то мы быстро о них узнаем", - обещала Памфилова.
Она отметила, что удовлетворена тем, как прошло общероссийское голосование - "без особых эксцессов, нарушений". "Ну а те попытки разного рода провокаций - Бог с ними, дело их совести", - добавила Памфилова.
- То, что произошло - от этого выиграли все жители России, - резюмировала глава ЦИК.
По последним данным, порядка 76,23% участников голосования поддержали поправки. Это следует из информации ЦИК по итогам обработки 50% протоколов. Общая явка, заявила Элла Памфилова, составила 65%.