Пандемия вернет леспром на внутренний рынок

Из-за пандемии коронавируса лесная отрасль сейчас находится не в лучшей ситуации, но недаром говорят, что второе прочтение китайского иероглифа "кризис" - это "возможность". Об этом говорили участники онлайн-конференции по поддержке лесного бизнеса, организованной комитетом по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты.

"Малому и среднему бизнесу в леспроме необходимо переключить внимание с внешнего на внутренний рынок, - считает председатель комитета ТПП РФ Сергей Алексеев. - При поставках на экспорт, конечно, цена товара выше, но на внутреннем рынке выше спрос. Пандемия заставила людей поменять взгляды на жизнь, на собственное здоровье, поэтому грядет бум спроса на деревянное домостроение. В ближайшем будущем люди не будут вкладывать миллионы долларов в огромные аляповатые коттеджи. Спрос будет на экологичные дома из бревна и бруса площадью от 80 до 150 квадратных метров. И это хороший стимул для развития малого и среднего бизнеса в лесных регионах".

Заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов полагает, что для лесной отрасли нынешний год не будет удачным. Лесные пожары на Севере и Дальнем Востоке страны не только чреваты потерей лесного фонда, но и привели к приостановке деятельности лесозаготовителей. В том числе малых и средних предприятий.

Пандемия и торговая война между США и Китаем вызвали падение спроса и цен на мировом рынке на продукцию лесопереработки, в том числе на бумагу и древесину высокого передела. А поскольку российская отрасль большей частью ориентирована именно на экспорт, перспективы здесь не лучшие.

При этом лесопромышленный комплекс относится к числу системообразующих, в нем задействованы сотни тысяч человек, в основном в сельской местности, где туго с другой работой. Но в последние годы в отрасли накопилось много проблем, считает Сергей Алексеев. В том числе и необходимость освобождать стволы от коры в рамках борьбы с насекомыми-вредителями, причем не только при перевозках на дальние расстояния, но и с делянки на ближайшую пилораму. Изменения в логистике, вызванные пандемией, в том числе закрытие сухопутных границ с Китаем, привели к дополнительным расходам.

"За последние 15 лет в Лесной кодекс было внесено более 60 изменений, - заметил Сергей Алексеев. - Изменения еще будут и в связи с поправками в Стратегию развития лесной отрасли до 2030 года. Такая частота нововведений не способствует спокойной и стабильной работе комплекса, особенно малого бизнеса, которому сейчас тяжелее всего. Он не способен за счет собственных средств построить лесные дороги, стало быть, не может вывезти заготовленное. А зимой не всегда можно успеть создать запас сырья на весь год, да и разницу между "зимним" и "летним" лесом специалисту объяснять не надо. Считаем, что малому бизнесу в сегменте леспрома, особенно в условиях пандемии, необходима государственная поддержка".

При этом роль МСБ в лесопользовании трудно переоценить. Так, в 2019 году, по оценке Минприроды РФ, половина всей заготовленной древесины - 175 миллионов кубов - пришлась на малых и средних арендаторов делянок. В бюджеты всех уровней от них поступило 5,7 миллиарда рублей, в том числе 4,6 миллиарда - в казну регионов.

"Минприроды рекомендовало администрациям субъектов РФ предоставить малому и среднему бизнесу отсрочки по уплате арендных платежей в части, превышающей минимальный размер арендной платы. А для обеспечения здоровой конкуренции подготовлен законопроект о проведении лесных аукционов только в электронной форме", - сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды Андрей Грибенников. Есть еще одна проблема, которую необходимо решать, считает Сергей Алексеев - сократить зависимость от импортных поставщиков деревообрабатывающего оборудования.

Сейчас оно в основном зарубежное. Поэтому лесная отрасль сильно зависит от международной ситуации, хотя логично, чтобы Россия сама диктовала условия на мировом рынке древесины.

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"Лесное хозяйство необходимо рассматривать как отдельную самостоятельную отрасль, способную приносить прибыль не только за счет сдачи лесных ресурсов в аренду лесопромышленным компаниям, но и за счет грамотного формирования рынка лесохозяйственных товаров и услуг. Поэтому нужно рассматривать вопрос не только внесения изменений в стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, но и разработку отдельной стратегии ведения лесного хозяйства с формированием целей и задач рынка лесных услуг", - считает статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Сейчас по запасам лесных ресурсов наша страна находится на втором месте после Бразилии и в два раза превосходит США, при этом вклад лесного сектора в ВВП в 10 раз ниже США и в 1,5 раза ниже Бразилии. На Россию приходится всего около 3 процентов от общего объема продукции мирового ЛПК, тогда как доля Финляндии - 8,4, Швеции - 10,1, США - 12,7, Канады - 17,3 процента, сообщили в Минпромторге.