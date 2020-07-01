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01.07.2020 21:38
Рубрика: Власть

Песков назвал труднообъяснимым проект санкций против РФ за якобы "сговор" с талибами

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в США, в том числе законопроект о санкциях против властей РФ за "сговор" с талибами (движение Талибан - террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. "РГ").

"В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого", - сказал РИА Новости представитель Кремля​​​.

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами

Упомянутый законопроект внес сенатор-демократ Боб Менендес. Это поправки в оборонный бюджет, которые предусматривают новые санкции против России.

Ранее Песков назвал абсолютной "уткой" информацию американской газеты The New York Times, что якобы, по данным спецслужб, Россия предлагала афганским боевикам вознаграждение за нападения на военных США и Великобритании.

"Мы в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие, уважаемые, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные "утки", что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что американская разведка признала недостоверной эту информацию и предположил, что газета могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России".

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