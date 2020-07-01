Валерий Николаевич Глуходедов родился 56 лет назад в городе Старобельске Луганской области. Родной город остался у него предметом любви и гордости: вы не слышали о Старобельске? Здесь жил русский писатель Всеволод Гаршин, создал реактивный миномет - знаменитую "катюшу" - Георгий Лангемок. А еще бывали Ильф и Петров, и описание Старобельска легло на страницы романа "12 стульев".

Валерий Глуходедов ищет справедливости. Фото: Лариса Ионова

В 2014 году налаженной и казавшейся стабильной жизни вдруг пришел конец. Заволновалось все вокруг, и трехсотлетний Старобельск вновь начало затягивать в воронку революций. Все пришло в движение. В Киеве Майдан окончательно победил во власти. В марте начали собираться митинги. "Мы поддерживали референдум в Крыму. Я в числе других записался в отряд самообороны. В мае произошли одесские события. Мы стали группироваться, потому что понимали: и нас это ждет, - рассказывает Валерий. - Несмотря ни на что, мы решили отметить 9 Мая, хотя и администрация наша была против. Но это наш праздник! Мой дед Николай Герасимович Глуходедов всю войну прошел, потом Дон восстанавливал, был почетным гражданином Новочеркасска. Мы прицепили на грудь георгиевские ленточки и пошли на митинг. 11 мая провели референдум о независимости Луганской области, я помогал в избирательной комиссии. Обстановка накалялась, пошли слухи, что в область проникают бойцы "Правого сектора". У нас стали пропадать люди, те, кто боролся против киевской власти и выступал за независимость ЛНР.

Валерий вывез семью к родне в Астраханскую область. Кстати, жена и дочь за это время уже получили российское гражданство. А сам остался в ополчении, решив бороться до победного конца. Снова вернулся в Луганск, поскольку Старобельск уже полностью был под "Правым сектором". На родине записался в добровольцы ополчения. Валерию дали позывной "Дед" - от фамилии Глуходедов, да и по возрасту он был в отряде самым старшим.

- Мы защищали свою родину, и у нас была идея. В августе шли тяжелые бои. В Луганске началось формирование военизированной части. Стихийные отряды ополчения вливались туда, а я не прошел по возрасту. Дочка поступила в сентябре четырнадцатого года в колледж культуры, говорит: приезжай, хватит воевать. Сразу после Дня шахтера я уехал из Луганска, - рассказывает Валерий. С тех пор на Украине Глуходедов числится в розыске.

Приехал Валерий поначалу в Астрахань к дочери, там подал документы на временное убежище на территории РФ. В конце года получил свидетельство, перебрался к родственникам в поселок Чертково Ростовской области, поближе к границе. Но потом жизнь забросила на Кубань, там устроился работать в фермерском хозяйстве, там же продлил статус беженца.

В 2019 году вышел указ президента России об упрощенном порядке оформления гражданства жителям Украины. Валерий одним из первых подал документы на российское гражданство. 15 января сдал весь пакет. В МФЦ приняли - все нормально. 20 апреля, в самый карантин, из отдела по вопросам миграции Карасунского округа Краснодара позвонили: приезжайте за ответом.

В российском гражданстве Глуходедову было отказано. С грозной формулировкой: "Выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации" (Статья 16. Основания отклонения заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации).

"Не согласны - подавайте в суд и жалуйтесь", - кратко резюмировали ошеломленному "Деду".

Валерий позвонил в приемную "Единой России". Там дали юриста. Тот сказал: давайте составим иск в суд, это будет стоить 30 тысяч рублей. Когда он сказал, что таких денег у него нет, юрист сказал: ну, 15 тысяч. Глуходедов отказался.

Написал Уполномоченному по правам человека. "Я считаю, что было нарушено мое право на получение российского гражданства по ускоренной программе согласно указу президента РФ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев". Там жалобу направили по инстанциям и сказали, что будут держать ситуацию на контроле.

"Я хотел бы конкретно узнать, почему я "создаю угрозу безопасности Российской Федерации" словами или другими действиями, когда конкретно. Никто ничего мне не объяснил. Я считаю, что указ президента РФ нарушается несознательными чиновниками, - написал Глуходедов в своем заявлении. - Я подал запрос в Главное управление по вопросам миграции: какие и когда противоправные действия я совершил? За все время нахождения на территории РФ с 2014 года я ни разу не привлекался ни по какому поводу".

30 апреля пришел ответ: "По информации, представленной ГУ МВД России по Краснодарскому краю, решением указанного территориального органа МВД России от 8 апреля 2020 года ваше заявление отклонено на основании пункта "а" части первой статьи 16 Федерального закона".

Как заявил замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Краснодарскому краю Е.А. Фурсов, была проведена проверка, и никаких нарушений со стороны сотрудников, отказавших в оформлении гражданства, "усмотрено не было".

Но наибольший сакральный смысл содержится вот в этой строке официального ответа: "Конкретными сведениями, составляющими угрозу безопасности Российской Федерации, управление не располагает".

Кстати, уточнил начальник отдела Управления по вопросам гражданства И.А. Кириллов, Глуходедов имеет право повторно обратиться за получением гражданства, но не ранее чем по истечении одного года после принятия предыдущего решения.

Комментарий

Владислав Махмудов, юрист, заместитель председателя Ростовской областной коллегии адвокатов "Прометей":

- В этой ситуации налицо нарушение прав человека. В ответе на обращение Глуходедова, в котором ему предлагается обратиться еще через год, есть признаки коррупционной составляющей. Выход - обратиться в суд с административным иском об оспаривании действий должностных лиц, которые ему отказали. Ничего сложного для составления такого иска нет: нужно рассказать о ситуации своими словами и потребовать отменить решение миграционного органа, признав его незаконным. Приложить копию официального ответа. Дело выигрышное на сто процентов.

Другой вариант - написать в прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по факту отказа в предоставлении гражданства и ходатайствовать ввиду отсутствия собственных средств выступить прокурора в защиту ваших прав - в таких случаях прокуратура выступает с собственным иском, представляя интересы пострадавшего.