Почему гостиницы Рима оказались в глубоком кризисе

Отельеры Вечного города бьют тревогу: в разгар сезона из 1200 гостиничных структур итальянской столицы открылись лишь порядка 170. И даже в них занятые туристами номера составляют около 15 процентов, вместо привычных для июля месяца 90.

Этим летом Рим будто подменили. В период отпусков город обычно полон путешественников, снующих под раскаленным солнцем, все места в отелях забронированы, как и столики в ресторанах. Но это все, кажется, в прошлом. Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по одной из самых посещаемых мировых столиц. Туристы пока не спешат воспользоваться уникальным шансом, чтобы исследовать шедевры мировой архитектуры и искусства без традиционных толп, поэтому с недавних пор новыми "визитными карточками" Рима стали угнетающая тишина и закрытые наглухо ставни.

Обвал международного туризма, вызванный отсутствием межконтинентальных перелетов, а также весьма робким восстановлением передвижений по Европе, пожалуй, в большей степени отразился на гостиничном бизнесе. Чтобы в этом удостовериться, достаточно пройтись по центру города - количество отелей, так и не вышедших из локдауна достигло угрожающих показателей. К ним, к примеру, принадлежит легендарная гостиница "Хасслер", в которой в свое время останавливалась Одри Хепберн.

"90 процентов римских отелей не возобновили деятельность ввиду отсутствия клиентов, что привело к колоссальным потерям в 100 миллионов евро в месяц. Я искренне опасаюсь, что львиное количество располагающихся в центре структур решат вернуться на рынок лишь весной 2021 года. Уровень интернационализации в Риме составляет 70 процентов, и сегодня американцы, русские и китайцы, определяющие туризм в столице, практически исчезли… Открывать гостиницу ради 3-4 гостей совершенно нерентабельно, принимая во внимание, что госдотации рано или поздно себя исчерпают", - объяснил президент Ассоциации римских отельеров Джузеппе Рошиоли, по предварительным расчетам которого, возврат к обороту допандемийного уровня будет возможен лишь через несколько лет. А на данном этапе расчет лишь на "соседей", таких как французы, австрийцы, швейцарцы и немцы, которые однако тоже пока особо не рвутся на Апеннины.

Как ни странно, есть среди владельцев столичных гостиниц и те, кто с оптимизмом смотрит в будущее. Они не собираются пасовать перед коронавирусом. К таким, несомненно, относится исторический четырехзвездочный отель "Массимо Д"Азельо".

"Мы не закрывались ни на один день с момента основания в 1875 году. Даже две мировые войны не сумели прервать нашу работу, а вирусу это точно не удастся. Поэтому мы решили двигаться вперед, хотя нам пришлось сократить персонал, так как число клиентов с трудом доходит до 30", - подчеркнул глава отеля Массимо Беттойя, философию которого разделяют преобладающее меньшинство предпринимателей. Потому что итальянский турсектор - это лишь верхушка айсберга, от которого напрямую зависит благосостояние практически всей национальной экономики. По данным ассоциации Unioncamere, в туризме работают 612 тысяч предприятий, в которых заняты 2,7 млн сотрудников. Из-за экономического кризиса и краха туризма под угрозой закрытия оказались рестораны, траттории, пиццерии, бары, джелатерии. Далее по цепной реакции это ситуация автоматически ударит по агропромышленному сектору, столкнувшемуся с резким сокращением продовольственных закупок.

Выход из недвусмысленной ситуации, как представляется экспертам, всего один. Избалованные вниманием туристов итальянцы должны пересмотреть свое потребительское отношение к ним отношение, чтобы вновь завоевать их сердца. Необходимо внести коррективы как в расценки, которые в последние годы слишком сильно зашкаливали, так и улучшить сервис, он в крупных городах Италии, увы, оставляет желать лучшего. Так, власти Венеции, еще недавно негодовавшие по поводу чрезмерного количества путешественников, сделали накануне правильный вывод, решив отложить на неопределенный срок введение особой оплаты на въезд, которая должна была начаться 1 июля.