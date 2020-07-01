Почти все военнослужащие проголосовали по поправкам в Конституцию

Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил в ЦИК, что более 1,5 миллиона военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. То есть, почти все, кто относится к Минобороны.

При этом явка составила 99,991 процента. Большинство военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала проголосовали на общих избирательных участках. На территориях воинских частей было образовано 85 избирательных участков. Из них 66 в России и 19 - на военных базах за рубежом.

С 12 по 24 июня проголосовали военнослужащие, которые несут боевое дежурство в отдаленных географических точках или находятся на боевых постах, на кораблях, которые в день голосования находились в море. На этом этапе свои голоса отдали 3 428 человек. А для более чем 26 тысячи призывников, не успевших проголосовать по месту жительства, организовали голосование на сборных пунктах военных комиссариатов в ходе отправки воинских команд, или после прибытия в воинские части.