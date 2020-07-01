Новости

Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, сдав назад 18:10
Крупный пожар в Красногорске потушен 18:07
Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев на 30 дней 18:07
Hyundai начал строить в России моторный завод 18:00
Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны протеста 17:55
"Уфа" обогнала "Спартак" в таблице РПЛ 17:38
Экономист Андрей Бунич: В Москве процесс голосования по Конституции организован четко 17:35
Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА 17:34
Kia, которая больше не Optima: модель начала шествие по миру под именем K5 17:18
Константин Косачев: Нынешнее голосование устроено максимально удобно 17:15
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 17:14
В ульяновской колонии заключенные вырыли подкоп для побега 17:08
Обновленный Volkswagen Tiguan: мощь, электричество и цифровизация 16:58
Российские Су-27 перехватили самолет-разведчик США над Черным морем 16:40
В Петербурге завели дело на водителя, устроившего стрельбу на трассе 16:36
Асафов: В Москве не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования 16:30
В Марселе вандалы осквернили памятники бывшим французским колониям 16:25
В Севастополе прошло голосование в обсерваторе на паруснике "Херсонес" 16:22
Названы самые популярные участники акции "Миллион призов" 16:19
Политолог Алексей Мартынов: Голосование по Конституции в Москве проходит при рекордной явке 15:59
В Ярославле возбудили дело за распространение COVID-19 15:49
Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство под Брестом 15:33
В Бразилии стартовало голосование по поправкам в Конституцию России 15:29
В Рязанской области в ДТП погибли человек и лось 15:15
В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за необходимости ношения масок 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 17:55
Рубрика: В мире

Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны протеста

Текст: Максим Макарычев
Полиция Сиэтла, штат Вашингтон, приступила к зачистке зоны протеста в городе, которая стала "беззаконной и жестокой" после нескольких недель насилия, в том числе четырех расстрелов и гибели двух подростков, заявил в среду начальник полиции города Кармен Бэст. Как сообщает CNN, в среду утром полиция арестовала 13 человек.

Во вторник мэр Сиэтла Дженни Дуркан объявила о том, что непрекращающаяся акция протеста на Капитолийском холме (CHOP) на востоке города, внутри и вокруг парка Восточный участок / Кэл Андерсон, является "незаконным собранием", сообщает Reuters. По сути, этот район был превращен в неконтролируемую властями территорию, где криминальные элементы начали устанавливать свои порядки. Дошло до того, что находившиеся в зоне стали строить баррикады из бетонных блоков, мусорных баков, мебели и автомобилей по всему ее периметру, разрисовывая их антиправительственными граффити. Они не скрывали, что хотят создать "автономную зону, свободную от полиции".

Фото: AP Photo/Mike Stewart
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

В результате за последние 10 дней в "зоне", как пояснили в местной мэрии, произошло большое число стычек с применением огнестрельного оружия между собравшимися здесь криминальными элементами и членами банд. Погибли два чернокожих подростка, еще несколько человек были госпитализированы с ножевыми и огнестрельными ранениями. Все это, отмечают наблюдатели, происходило на фоне сокращения присутствия мирных демонстрантов в данном районе. Сюда также стали стекаться практически все бездомные Сиэтла. Первая попытка властей убрать баррикады не увенчалась успехом. Десятки протестующих в минувшую пятницу легли на землю, преграждая путь экскаваторам и прибывшей технике.

Президент Дональд Трамп потребовал от властей штата Вашингтон и Сиэтла принять экстренные и жесткие меры для зачистки района от радикальных элементов, назвав их "внутренними террористами". Городские власти до вторника сохраняли нейтралитет и неконфронтационный подход, однако, когда ситуация стала полностью неконтролируемой, приняли решение о зачистке зоны протеста.

Из Бостона уберут памятник президенту Линькольну, отменившему рабство в США

"Из-за продолжающегося насилия и проблем с общественной безопасностью в районе парка Восточный участок / Кэл Андерсон мэр Дженни Дюркан издала распоряжение об освобождении этого района. Сегодня утром полиция Сиэтла будет в этом районе, выполняя приказ мэра", - такое сообщение в ночь на 1 июля появилось в Twitter полиции Сиэтла. В городском правоохранительном управлении уточнили, что все, кто останется в этом районе или вернется в него, подлежат аресту. На то, чтобы покинуть район, тем, кто находился в нем стражи порядка отвели восемь минут, создав два коридора для выхода. На месте инцидента находилось несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
В МИД Германии назвали неприемлемыми санкции США против "Северного потока-2"
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
За сутки в России подтверждено 6556 случаев COVID-19 в 83 регионах
Белым актерам запретят озвучивать цветных персонажей в "Симпсонах"
МИД ФРГ выставил счета немецким туристам, вывезенным в разгар пандемии