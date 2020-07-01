Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны протеста

Во вторник мэр Сиэтла Дженни Дуркан объявила о том, что непрекращающаяся акция протеста на Капитолийском холме (CHOP) на востоке города, внутри и вокруг парка Восточный участок / Кэл Андерсон, является "незаконным собранием", сообщает Reuters. По сути, этот район был превращен в неконтролируемую властями территорию, где криминальные элементы начали устанавливать свои порядки. Дошло до того, что находившиеся в зоне стали строить баррикады из бетонных блоков, мусорных баков, мебели и автомобилей по всему ее периметру, разрисовывая их антиправительственными граффити. Они не скрывали, что хотят создать "автономную зону, свободную от полиции".

В результате за последние 10 дней в "зоне", как пояснили в местной мэрии, произошло большое число стычек с применением огнестрельного оружия между собравшимися здесь криминальными элементами и членами банд. Погибли два чернокожих подростка, еще несколько человек были госпитализированы с ножевыми и огнестрельными ранениями. Все это, отмечают наблюдатели, происходило на фоне сокращения присутствия мирных демонстрантов в данном районе. Сюда также стали стекаться практически все бездомные Сиэтла. Первая попытка властей убрать баррикады не увенчалась успехом. Десятки протестующих в минувшую пятницу легли на землю, преграждая путь экскаваторам и прибывшей технике.

Президент Дональд Трамп потребовал от властей штата Вашингтон и Сиэтла принять экстренные и жесткие меры для зачистки района от радикальных элементов, назвав их "внутренними террористами". Городские власти до вторника сохраняли нейтралитет и неконфронтационный подход, однако, когда ситуация стала полностью неконтролируемой, приняли решение о зачистке зоны протеста.

"Из-за продолжающегося насилия и проблем с общественной безопасностью в районе парка Восточный участок / Кэл Андерсон мэр Дженни Дюркан издала распоряжение об освобождении этого района. Сегодня утром полиция Сиэтла будет в этом районе, выполняя приказ мэра", - такое сообщение в ночь на 1 июля появилось в Twitter полиции Сиэтла. В городском правоохранительном управлении уточнили, что все, кто останется в этом районе или вернется в него, подлежат аресту. На то, чтобы покинуть район, тем, кто находился в нем стражи порядка отвели восемь минут, создав два коридора для выхода. На месте инцидента находилось несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии.