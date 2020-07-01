Политолог Дмитрий Гусев: Оснований ставить под сомнение легитимность голосования по Конституции нет

Результаты голосования по поправкам в Конституцию напоминают показатели последних президентских выборов. На это обратил внимание политолог, основатель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев.
"Полагаю, в итоге окажется, что не менее 70% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию, - цитирует специалиста aif.ru. - Результаты очень похожи на результаты последних выборов президента: и по явке, и по голосованию "за". Напомню, на президентских выборах было 75% "за" и явка была под 70%".
Также Дмитрий Гусев позитивно оценил опыт электронного голосования, которое прошло в Москве и Нижегородской области.