Пользователи потратили 50 млрд долларов на приложения

За первые шесть месяцев пользователи по всему миру потратили 50,1 млрд долларов на мобильные приложения в App Store и Google Play. Это на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Такие данные приводят аналитики Sensor Tower.

По их данным, магазин мобильных приложений Apple - App Store заработал 32,8 млрд долларов за счет покупок и подписок на сервисы (рост составляет 24,7% год к году). При этом результат Google выглядит скромнее - 17,3 млрд долларов, рост 21% по сравнению с прошлым годом.

Больше всего денег люди оставили в Tinder - сервис по поиску "второй половинки" сохранил за собой первое место среди неигровых приложений и заработал 433 млн долларов, что меньше, чем в 2019 году на 19%. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции во многих странах мира. На втором месте располагается YouTube (он получил 431 млн долларов), а "бронза" досталась TikTok - китайское приложение заработало 421 млн долларов.

За первое полугодие пользователи впервые скачали приложения 71,5 млрд раз - на долю магазина Apple пришлось 18,3 млрд загрузок, а на долю Google - 53,2. По количеству загрузок первое место досталось TikTok, второе - WhatsApp, а третье - Zoom.

Возрасли траты пользователей и на мобильные игры - в App Store потратили 36,6 млрд долларов, а в Google Play - 14,4 млрд. Несмотря на то, что больше загрузок у магазина Google, пользователи оставляют больше денег у Apple. Лидером стал шутер PUBG Mobile который заработал 1,3 млрд долларов, второе место досталось Honor of Kings того же разработчика, что и PUBG, и это приложение заработало 1 млрд. Третье место у Monster Strike - компании Xflag удалось заработать 632 млн.

Аналитики отмечают, что количество загрузок мобильных игр в двух магазинах за первые полгода выросло на 42,5% по сравнению с прошлым годом и достигло цифры в 28,5 млрд. В Google Play загрузки выросли на 46,2% до 22,8 млрд, а в App Store - на 29,5% и составили 5,7 млрд.