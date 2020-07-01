Преступников обяжут платить за сломанные замки и окна

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, детально разъясняющего, как взыскивать компенсацию вреда от преступлений.

Например, даже если воров не обвиняют отдельно в уничтожении или повреждении имущества, а судят только за кражу, они все равно должны заплатить и за попутные разрушения. Сломал замок? Выбил двери? Разбил окно? Надо компенсировать потерпевшим затраты.

Если же вор повредил видеокамеру в подъезде, идя на дело, то должен заплатить и за нее. Да, она скорее всего не принадлежит обворованным людям, но это не имеет значения. Вред есть вред, кому его ни причини.

Подобные правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда России "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу"

Как поясняют эксперты, разъяснения усиливают защиту прав жертв преступлений.

Например, то, что вор должен вернуть украденное или возместить стоимость того, что не вернуть, ни у кого сомнений не вызывало. Надо только определиться в цене.

Но если вора обвиняли только в краже и не предъявляли обвинения по другим статьям, связанным с повреждением чужого имущества, на практике возникал вопрос, надо ли включать в счет форточки и двери? Теперь вопросы сняты: вор должен платить.

Понятно, что, например, за видеокамеры компенсация будет взыскана в пользу их владельцев: ТСЖ, местных властей и т.п. Подобные вопросы - кому и сколько должен заплатить подсудимый, чтобы возместить вред от совершенного преступления, - решаются при рассмотрении гражданских исков прямо в ходе разбирательства по уголовному делу.

Верховный суд особо указывает, чтобы суды не откладывали подобные вопросы на потом. Документ подчеркивает: "В судебном разбирательстве надлежит принять исчерпывающие меры для разрешения имеющегося по делу гражданского иска по существу".

Иными словами, не надо заставлять потерпевших подавать иски уже после вынесения приговора и затевать по этому поводу отдельные процессы. Решать надо все сразу.

"Институт рассмотрения гражданского иска в уголовном деле является наиболее эффективным механизмом безотлагательного решения вопроса о возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением, - пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобный иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному делу. Такая система направлена на реализацию конституционных гарантий лиц, пострадавших от преступления, на доступ к правосудию и возмещение причиненного ущерба".

Он отметил, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год судами было взыскано с осужденных в пользу пострадавших граждан более 5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших. Помимо прочего разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда", - рассказал Владимир Груздев.

В частности, как уточняет Верховный суд, компенсация морального вреда должна учитывать материальное положение виновного.