Примаков: Россияне за рубежом активно голосуют по поправкам к Конституции

Соотечественники за рубежом активно голосуют по поправкам к Конституции РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал новый глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, на некоторых избирательных участках, которые открылись в зарубежных представительствах ведомства, даже выстраивались очереди. "Людей много!" - признал Примаков-младший. Ранее статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов подтвердил, что волеизъявление российских граждан за границей - в 144 государствах - проходит в штатном порядке и без нарушений, передает ТАСС.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Примакова, состоявшего в комитете Госдумы по международным делам, главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Возглавлявшая его Элеонора Митрофанова перешла на Смоленскую площадь.