Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.

Специалист считает, что отказаться стоит от содержащих большое количество глутамата натрия полуфабрикатов. По мнению эксперта, добавка вызывает своего рода зависимость от магазинной еды (особенно у детей). В результате, домашняя еда кажется безвкусной и пресной.

Диетолог также посоветовал отказаться от молочных продуктов низкой жирности.

- Например, натуральная сметана всегда выше 25%. Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло, - отметил Алексей Ковальков.

Кроме того, профессор посоветовал избегать пищи, которая содержит дрожжи.

- Если не можете обойтись без хлеба - напеките блинов, оладий, сделайте лепешки, научитесь печь сами или покупайте только бездрожжевой хлеб или батоны на закваске. Также откажитесь от сахара и всех продуктов, которые его содержат. Минимум углеводов вообще. Не более 50-60 граммов в сутки. И никаких заменителей сахара, - порекомендовал диетолог.

Не советует специалист покупать и магазинную курицу.

- В ней много стимуляторов роста, препаратов задержки воды и антибиотиков. Она ими вся напичкана.​ Все это оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний, - уточнил врач.