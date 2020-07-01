Психологи назвали "за" и "против" поступления в вуз

Большинство ребят уже определились: поступаем в вуз. Но еще остались те, кто сомневаются: может, стоит получить специальность в колледже, или вовсе сделать перерыв? Специалисты московского Городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова и Ольга Манукян взвесили "за" и "против".

Первый классический стереотип

При выборе сотрудника работодатель скорее отдаст предпочтение человеку с высшем образованием. Поэтому лучше не отходить от шаблона: "школа - университет - профессия".

Комментарий психолога: С одной стороны, для многих родителей и выпускников психологически проще и спокойнее выбрать "классический" путь - подать документы в вуз. А затем можно продолжить исследовательскую деятельность, сказать свое слово в фундаментальной науке и т.д. С другой, не каждый видит смысл своей жизни в науке, да и трудоустроиться, если мы говорим о стабильности, тому, кто владеет рабочей профессией, проще.

Второй стереотип

Все без исключения родители хотят быть уверены, что их ребенок в будущем "не останется без куска хлеба" и "сможет себя содержать". Некоторые мамы и папы точно знают, куда ему поступать и на кого учиться.

Комментарий психолога: Мы знаем много успешных примеров профессий, которые передаются "по наследству": зачастую ребенку из семьи врачей проще поступить на медицинский, ведь он с детства "в теме". Но, с другой стороны, в современном мире все слишком быстро меняется, чтобы во всем опираться на опыт старшего поколения. Выпускнику стоит прислушаться к своим желаниям, понимать свои способности и адекватно их оценивать. А еще - иметь хотя бы минимальное представление и о ситуации на рынке труда. Исходя из всего этого принимать решение.

Третий стереотип

За рубежом многие выпускники делают годовой перерыв в учебе, берут "Gap Year" - промежуток времени между школой и высшим образованием, и не поступают сразу же в вуз, а пытаются найти себя, завести новые знакомства. Стоит ли оно того?

Комментарий психолога: После напряженной учебы и подготовки к ЕГЭ выпускникам часто кажется, что они "перегорели". Но на самом деле, вынужденный перерыв может привести к потере жизненной динамики: труднее будет собраться и вновь сесть за парту. А новые знакомства можно завести и в вузе.