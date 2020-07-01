Инициаторами возведения мемориала были ветераны. По итогам международного конкурса победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. На 10-метровом кургане установлена 25-метровая бронзовая фигура советского солдата. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.

Владимир Путин и Александр Лукашенко тепло приветствовали друг друга, обнялись, затем сразу пошли к фронтовикам, собравшимся у мемориала: пожали руки ветеранам и пообщались с ними. Для участников войны приготовили стулья, но они как один встали - боевая закалка.

Лидеры также кратко переговорили друг с другом, пока шли возлагать цветы. Раздался стук метронома, объявив минуту молчания. Президенты молча постояли у подножия мемориала, отдавая дань памяти погибшим воинам, защитившим Отечество. "Мы за Родину пали, но она - спасена", - эти строки замечательного поэта Александра Твардовского из стихотворения "Я убит подо Ржевом" высечены у подножия памятника.

После того как прозвучали гимны России и Беларуси, главы государств выступили перед собравшимися. Но сначала к Путину подошел ветеран и попросил его что-то написать, возможно, просто дать автограф. Президент, конечно же, фронтовику не отказал.

"Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы", - заявил Путин. О Ржевской битве не принято было много говорить в официальной истории, мало рассказывали и сами участники - слишком тяжело было вспоминать страшную "мясорубку", продолжил глава государства. Сражения шли долгие месяцы, борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. И невозможно без боли думать об огромных потерях Красной армии. Погибли свыше 1,3 млн человек, и президент России назвал это "чудовищной, просто немыслимой цифрой".

Наш святой долг - чтить, помнить каждого героя. Увековечить их подвиг было делом нашей совести и чести

При этом значение этой кровопролитной битвы в Победе над нацизмом было огромно: она окончательно показала врагу, что пытаться развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить людей, вставших на защиту Родины. "Невероятная ярость этой борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха", - подчеркнул Путин.

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия", - продолжил российский лидер. Свыше 8,5 млн бойцов не вернулись домой - погибли в боях, в плену, в госпиталях, - и это еще не окончательные данные, сказал он.

"Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти", - заявил президент РФ. Это символ преклонения перед подвигом солдата-героя, солдата-освободителя и солдата-победителя, который спас Европу и мир от нацизма.

"Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", - подчеркнул российский лидер и призвал беречь историческую правду "как живую нить, объединяющую поколения и в нашей стране, и за ее пределами".

Путин также призвал продолжить поисковую работу. "Наш святой долг - чтить, помнить каждого героя. Увековечить их подвиг было делом нашей совести и чести", - подчеркнул он.

"Война - это всегда кровь, ужас и смерть, - заявил Александр Лукашенко. - В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев - именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна".

"Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии", - убежден белорусский лидер.

"Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении", - заключил Лукашенко.

Президенты России и Беларуси высадили ели в рамках международной акции "Сад памяти" и осмотрели экспозицию павильона Центрального музея Великой Отечественной войны.

В числе высоких гостей был и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Как известно, по решению президентов России и Беларуси из бюджета Союзного государства было выделено 200 миллионов рублей на отливку главной скульптуры. Григорий Рапота сам не раз бывал в мастерской авторов проекта - скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина на разных этапах работы над монументом.

Для Госсекретаря Союзного государства этот мемориал особенно важен: в боях подо Ржевом участвовал его отец, военный летчик Алексей Никифорович Рапота, которому в феврале 2020 года исполнилось 98 лет (был уволен в запас в звании "генерал-майора"). Кстати, Алексей Никифорович был одним из тех ветеранов, кто подсказал саму идею установки памятника солдатам, погибшим подо Ржевом.

Проект получил всестороннюю поддержку Высшего Государственного Совета Союзного государства, президентов двух стран, всех ведомств.