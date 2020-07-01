Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Президенты России, Ирана и Турции начали саммит по урегулированию в Сирии в формате видеоконференцсвязи.

Главы государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию собирались в сентябре 2019 года в Анкаре и планировали пообщаться в марте этого года в Тегеране. Помешал коронавирус. Но Хасан Рухани сразу заявил, что при первой возможности будет рад принять коллег в Тегеране лично.

Владимир Путин первым делом выразил президенту Ирана соболезнования в связи с трагедией в Тегеране - взрыве в поликлинике, после чего перешел к повестке. "Сообща нам действительно много удалось сделать", - оценил он. Президент отметил, что снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь в Сирии. А главное - созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования.

Одна из главных целей видеоконференции - вместе проанализировать ситуацию в Сирии и условиться, что можно сделать дополнительно для долгосрочной нормализации. В первую очередь, речь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом. Путин предложил подумать, какие еще меры нужны для нейтрализации еще действующих террористических группировок. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных сирийскому правительству территориях, констатировал он: в Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны, в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. "РГ").

Путин отметил плотную работу с турецкими друзьями по Идлибу для реализации сочинских договоренностей. Конечно, не все еще сделано, но предпринимаемые усилия приносят результат, оценил он. Так, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась.

Российский лидер призвал активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог в рамках Конституционного комитета в Женеве. "Предлагается поддержать этот процесс, помочь участникам встретиться и начать прямой диалог, приступить к разработке параметров будущего государственного устройства Сирии", - сказал он.

"Наша "тройка" могла бы многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - уверен Путин. В условиях распространения коронавируса координация усилий на гуманитарном треке приобретает все большую актуальность, считает он.

Противостояние с террористами в Сирии продолжается много лет и сказывается на экономическом положении. Негативное влияние оказывают и санкции в обход СБ ООН, то есть по сути нелегальные и незаконные, заявил глава государства. Половина населения нуждается в продовольственной помощи. Но несмотря на призывы смягчить санкционное давление в пандемию, и в Вашингтоне, и в Брюсселе решили продлить рестрикции против Дамаска. Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин. Российский лидер призвал подумать, как наладить гуманитарную помощь и поддержать сирийцев.

Президент России также подтвердил готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые для этого условия.

"Уверен, что Астанинский процесс - единственный успешный формат по урегулированию сирийского кризиса на настоящий момент. В его рамках достигнуты значительные успехи и три дружественные соседние страны в качестве стран-гарантов", - констатировал Рухани.

Иранский лидер подчеркнул "неизменные принципы по вопросу Сирии": сохранение единства и территориальной целостности, уважение национального суверенитета, независимости и определение судьбы этой страны народом путем диалога без вмешательства извне.

"Мы сталкиваемся с проблемой пандемии коронавируса и сирийский народ также здесь не исключение", - обратил внимание иранский президент и также призвал обеспечить гуманитарную помощь народу Сирии в борьбе с эпидемией.

Рухани осудил незаконную санкционную политику США и давление на сирийский народ. "Иран будет продолжать поддерживать народ Сирии", - обещал он и добавил, что действия США не внесут разлад в действия друзей сирийского народа. "Америка должна быть уверена, что путем военного давления и прибегая к помощи террористических группировок и экономических санкций, они не смогут достичь своих незаконных целей", - заявил Рухани. Иранский президент также осудил увязывание гумпомощи с реализацией политических целей. Единственный путь урегулирования кризиса - мирный, заключил он, выступив против незаконного присутствия американских вооруженных сил в республике. По его словам, это дестабилизирующий фактор для всего региона.

"С самого начала конфликта Турция была рядом со своими сирийскими братьями", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы приняли беженцев из Сирии", - напомнил он. "Мы боремся с сепаратистскими силами в Сирии и надеемся, что наш сосед как можно скорее обретет стабильность и мир", - сказал турецкий лидер. Сотрудничество Астанинской тройки будет определяющим в судьбе Сирии, заключил он.