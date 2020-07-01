Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Новости

В Петербурге завели дело на водителя, устроившего стрельбу на трассе 16:36
Асафов: В Москве не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования 16:30
В Марселе вандалы осквернили памятники бывшим французским колониям 16:25
В Севастополе прошло голосование в обсерваторе на паруснике "Херсонес" 16:22
Названы самые популярные участники акции "Миллион призов" 16:19
Политолог Алексей Мартынов: Голосование по Конституции в Москве проходит при рекордной явке 15:59
В Ярославле возбудили дело за распространение COVID-19 15:49
Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство под Брестом 15:33
В Бразилии стартовало голосование по поправкам в Конституцию России 15:29
В Рязанской области в ДТП погибли человек и лось 15:15
В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за необходимости ношения масок 15:08
В психинтернате Калмыкии коронавирус выявили у 196 человек 15:08
На Средней Волге к полудню проголосовали две трети избирателей 15:08
Частные музеи внесут в реестр 14:57
В Башкирии открыли кафе в торговых центрах 14:57
Военная полиция РФ и Турции провели патрулирование автотрассы М4 в Сирии 14:55
Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19 14:48
В Болгарии образовались очереди из желающих проголосовать россиян 14:46
В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой 14:39
В Красногорске произошел крупный пожар 14:38
Памфилова: Мы знаем, что на голосовании по поправкам готовятся провокации 14:38
Министр образования Бразилии ушел в отставку через 5 дней после назначения 14:36
Путин не примет участие в розыгрыше "Миллиона призов" 14:28
Лига безопасного интернета выявила около 8,5 тысячи фейков о голосовании 14:28
Китай скупает по всему миру золотые шахты 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 15:30
Рубрика: Власть

Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Текст: Кира Латухина
Президенты России, Ирана и Турции начали саммит по урегулированию в Сирии в формате видеоконференцсвязи.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Главы государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию собирались в сентябре 2019 года в Анкаре и планировали пообщаться в марте этого года в Тегеране. Помешал коронавирус. Но Хасан Рухани сразу заявил, что при первой возможности будет рад принять коллег в Тегеране лично.

Небензя: Объекты деконфликтинга ООН в Сирии использовались террористами

Владимир Путин первым делом выразил президенту Ирана соболезнования в связи с трагедией в Тегеране - взрыве в поликлинике, после чего перешел к повестке. "Сообща нам действительно много удалось сделать", - оценил он. Президент отметил, что снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь в Сирии. А главное - созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования.

Одна из главных целей видеоконференции - вместе проанализировать ситуацию в Сирии и условиться, что можно сделать дополнительно для долгосрочной нормализации. В первую очередь, речь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом. Путин предложил подумать, какие еще меры нужны для нейтрализации еще действующих террористических группировок. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных сирийскому правительству территориях, констатировал он: в Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны, в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. "РГ").

Путин отметил плотную работу с турецкими друзьями по Идлибу для реализации сочинских договоренностей. Конечно, не все еще сделано, но предпринимаемые усилия приносят результат, оценил он. Так, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась.

Фото: Иван Егоров/РГ
Самолет США вновь провел разведку у российских баз в Сирии

Российский лидер призвал активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог в рамках Конституционного комитета в Женеве. "Предлагается поддержать этот процесс, помочь участникам встретиться и начать прямой диалог, приступить к разработке параметров будущего государственного устройства Сирии", - сказал он.

"Наша "тройка" могла бы многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - уверен Путин. В условиях распространения коронавируса координация усилий на гуманитарном треке приобретает все большую актуальность, считает он.

Противостояние с террористами в Сирии продолжается много лет и сказывается на экономическом положении. Негативное влияние оказывают и санкции в обход СБ ООН, то есть по сути нелегальные и незаконные, заявил глава государства. Половина населения нуждается в продовольственной помощи. Но несмотря на призывы смягчить санкционное давление в пандемию, и в Вашингтоне, и в Брюсселе решили продлить рестрикции против Дамаска. Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин. Российский лидер призвал подумать, как наладить гуманитарную помощь и поддержать сирийцев.

Президент России также подтвердил готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые для этого условия.

"Уверен, что Астанинский процесс - единственный успешный формат по урегулированию сирийского кризиса на настоящий момент. В его рамках достигнуты значительные успехи и три дружественные соседние страны в качестве стран-гарантов", - констатировал Рухани.

Иранский лидер подчеркнул "неизменные принципы по вопросу Сирии": сохранение единства и территориальной целостности, уважение национального суверенитета, независимости и определение судьбы этой страны народом путем диалога без вмешательства извне.

"Мы сталкиваемся с проблемой пандемии коронавируса и сирийский народ также здесь не исключение", - обратил внимание иранский президент и также призвал обеспечить гуманитарную помощь народу Сирии в борьбе с эпидемией.

Российские военные помогли наладить торговлю на северо-востоке Сирии

Рухани осудил незаконную санкционную политику США и давление на сирийский народ. "Иран будет продолжать поддерживать народ Сирии", - обещал он и добавил, что действия США не внесут разлад в действия друзей сирийского народа. "Америка должна быть уверена, что путем военного давления и прибегая к помощи террористических группировок и экономических санкций, они не смогут достичь своих незаконных целей", - заявил Рухани. Иранский президент также осудил увязывание гумпомощи с реализацией политических целей. Единственный путь урегулирования кризиса - мирный, заключил он, выступив против незаконного присутствия американских вооруженных сил в республике. По его словам, это дестабилизирующий фактор для всего региона.

"С самого начала конфликта Турция была рядом со своими сирийскими братьями", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы приняли беженцев из Сирии", - напомнил он. "Мы боремся с сепаратистскими силами в Сирии и надеемся, что наш сосед как можно скорее обретет стабильность и мир", - сказал турецкий лидер. Сотрудничество Астанинской тройки будет определяющим в судьбе Сирии, заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Санкции и антисанкции Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
В МИД Германии назвали неприемлемыми санкции США против "Северного потока-2"
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
За сутки в России подтверждено 6556 случаев COVID-19 в 83 регионах
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы