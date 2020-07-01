Бирюков: Горячей воды у москвичей не будет не более 10 дней

Сегодня в столице начались профилактические работы на теплосетях и системах горячего водоснабжения. Произошло это по решению главы города Сергея Собянина на месяц позже, чем обычно, с целью не доставлять москвичам дополнительных неудобств - им и так было непросто во время режима самоизоляции.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петра Бирюкова, перенос сроков ремонта никак не отразится на сроках и качестве работ. Максимальное время отключения горячего водоснабжения в столичных домах, как и прежде, будет не более 10 дней. Всю подготовку к новому отопительному сезону городские власти планируют завершить к 1 сентября.Узнать, когда остынут краны в вашем доме, можно на mos.ru.