Более 11 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках в Подмосковье

11608 наблюдателей и представители 62 СМИ, в том числе и зарубежных, следят за ходом голосования по поправкам в Конституцию в Подмосковье. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он подчеркнул, что на всех участках особое внимание уделено санитарным правилам. Закуплено более 7 миллионов масок и перчаток, которые выдают избирателям. Им также предлагают одноразовые ручки, которыми можно сделать подметку в бюллетени.

Все 4134 участка, работающие сегодня в Московской области, проверены полицией и взяты под охрану.