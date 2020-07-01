Депутат МГД Кирилл Щитов: Работа наблюдателей обеспечила прозрачность голосования в Москве

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов высоко оценил степень прозрачности всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"Главное, что необходимо отметить, - это оценки широкого круга экспертов и наблюдателей. И голосование онлайн, и традиционный формат на участках, безусловно, заслуживают самой высокой оценки, - цитирует парламентария aif.ru. - Я бы еще отметил слаженную работу корпуса наблюдателей. Большое количество москвичей изъявили желание обеспечивать прозрачность голосования на участках, и хочется сказать им за это большое спасибо".

В этом году, как уже писала "РГ", в наблюдатели в Москве записались более 21 тысячи волонтеров, и они контролируют избирательный процесс на всех стадиях.