Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей

В этом году в Подмосковье зафиксировано 33 случая падения детей из окон. Четверо малышей погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. "По сравнению с прошлым годом количество смертей снизилось вдвое", - утверждает Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Добавляя, правда, что падать из окон дети меньше не стали. Просто на время самоизоляции многие уехали за город, а загородные дома редко бывают выше двух этажей. Упав с небольшой высоты, малыши, как правило, выживают, этим и объясняется такая статистика. А проблема на самом деле большая, требующая обсуждения.

Как бывает

В Балашихе двухлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. В момент падения в комнате вместе с ним находились оба родителя и старший брат. "Все произошло в какие-то секунды, мы даже дернуться не успели. Вот он играл у окна, а через мгновение его уже нет", - рассказала потом мама ребенка. Хорошо, что у подъезда был засаженный цветами и мягким кустарником палисадник, в гущу зелени и угодил упавший ребенок. Это помогло ему выжить.

Через несколько дней похожая трагедия случилась в столичном районе Текстильщики. И здесь вся семья была в сборе. В какой-то момент мама с папой отвлеклись на переодевание младшего ребенка, а старшая четырехлетняя дочь решила посмотреть в окно и облокотилась на москитную сетку. Этаж был седьмой, только вот вместо палисадника под окнами располагался бетонный козырек находящегося на первом этаже банка. Спасти девочку не удалось.

"Большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых", - уверена Мишонова. И недосмотр здесь не только в том, что малыш остается без внимания мамы или папы, но и в том, что открытые окна в квартире ничем не защищены.

Дети всегда выпадают из окон по одной причине - исключительно по недосмотру взрослых

И назад вернуть нельзя

В прошлом году президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил при выписке из роддома вместе с подарочным набором вручать родителям новорожденного комплект ограничителей на окна. Идея бурно обсуждалась, у нее было много сторонников, но в итоге она потерялась где-то в многочисленных чиновничьих кабинетах. К слову, некоторые сознательные застройщики уже давно сдают жилье в новостройках с фиксаторами на окнах, но это не носит массового характера. Дети продолжают падать.

"Между тем даже если ребенок выживет после падения с большой высоты, прежним он уже не будет", - уверен врач-нейрохирург Дмитрий Шелкошвеев. Он объясняет: самая тяжелая часть у ребенка - это голова. В девяти случаях из десяти малыш и падает головой вниз, получая черепно-мозговую травму. "А любая травма мозга несет последствия - у ребенка может нарушиться координация, могут появиться психические нарушения", - перечисляет нейрохирург.

Еще очень часто состояние упавшего с высоты малыша усугубляют сами родители. Первое, что они делают, - хватают ребенка, начинают его ощупывать, пытаются сгибать-разгибать конечности, чтобы понять, есть ли переломы. Любое из этих действий может привести к необратимым последствиям - сдвигаются обломки травмированных костей, еще больше повреждаются внутренние органы, что может привести к летальному исходу. Однажды такой вот заботливый папа проткнул сыну легкое сломанным ребром. А в другом случае родители так активно оказывали ребенку первую помощь, что вполне операбельная травма позвоночника, полученная малышом при падении, превратилась в неизлечимую. "Нельзя трогать человека, упавшего с большой высоты, - напоминает доктор Шелкошвеев. - Лучше всего немедленно вызвать "скорую помощь" - на такие вызовы она приезжает мгновенно".

Цена вопроса

Самый простейший оконный ограничитель - так называемая гребенка, с помощью которой окошко можно приоткрыть на небольшую ширину. Обычно идет в комплекте со стеклопакетами и состоит из болта и пластины с зазубринами. Болт крепится на одну створку окна, пластина на другую. Многие гребенкой и ограничиваются, считая, что она позволяет соблюдать должную безопасность. "Но это не так, - говорит мастер по установке окон Герман Блажнов. - Гребенка предназначена не для безопасности, а для проветривания. Она не дает ветру полностью распахнуть окно, но ребенок легко снимет ее с болта". По словам мастера, гребенка все же лучше, чем ничего, но детскую безопасность она не гарантирует. Кстати, стоит она не дороже 50-100 рублей.

Гораздо надежнее тросовые фиксаторы. Стоят порядка 500 рублей, работают по тому же принципу, что и гребенка, но металлический трос невозможно ни снять, ни порвать, ни растянуть. То есть, что бы ни делал малыш с окном, шире заданной длины троса оно не откроется. "Мы всем заказчикам с детьми предлагаем такие фиксаторы, многие соглашаются, но бывает, и говорят: у нас римские шторы, ваш фиксатор всю красоту портит", - недоумевает Блажнов.

Тем, кто не хочет портить красоту, могут предложить рамы с замками, встроенными прямо в оконную ручку. При такой системе окно вообще никак не откроется, но такие замочки стоимостью до 700 рублей, как говорит мастер, очень популярны у родителей дошкольников и младших школьников, которых уже оставляют дома одних. Дети такого возраста из любопытства окна уже не трогают, но могут случайно вывалиться из них при игре. Замок гарантирует, что этого не произойдет.

"А с прошлого года выпускают безопасные антимоскитные сетки", - продолжает делиться профессиональными секретами Герман Блажнов. Они прикручиваются к раме болтами и состоят из горизонтальных чередующихся полос, одна из которых представляет собой обычную антимоскитную сетку, а вторая - прочный прозрачный пластик, не рвущийся и не растягивающийся. Антимоскитные полосы достаточно широкие для того, чтобы пропускать свежий воздух, и недостаточно - чтобы через них вывалиться. Стоят такие сетки порядка 2,5 тысячи рублей на стандартное окно.

Кстати

От двух до четырех

Чаще всего из окон выпадают дети от двух до четырех лет. В 30% случаев это происходит на глазах у родителей, в 70% - в течение первых 15 минут после того, как малыш остался без присмотра.