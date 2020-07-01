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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экономист Андрей Бунич: В Москве процесс голосования по Конституции организован четко

Текст: Любовь Проценко

О том, что лично у него нет никаких сомнений в легитимности результатов голосования по Конституции в Москве, заявил президент Союза предпринимателей и арендаторов РФ Андрей Бунич. Журналистам "Независимой Газеты" он сказал: "Критики плебисцита, посвященного внесению поправок в Конституцию РФ, скорее недовольны предлагаемыми изменениями, а не тем, как проводится голосование".

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Сама же процедура голосования в столице организована как всегда, никакого отличия от обычной выборной процедуры, просто растянуто на несколько дней, отметил экономист. Сам же он, по его словам, голосовал традиционно, на участке, а потому все увидел своими глазами:

- Я ходил голосовать туда же, где все голосования проходят - на тот же участок в районе Арбата, пришел и проголосовал, все спокойно тихо, никаких проблем, меры безопасности соблюдались, на участке находились наблюдатели.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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По оценке эксперта, плебисцит в столице организован на высоком уровне. "Для того голосование и проводится, чтобы выяснить мнение по ключевым вопросам, - сказал Андрей Бунич. - Если люди не интересуются происходящим и не ходят голосовать, тем самым они оставляют решение всех вопросов другим, они перекладывают свою ответственность. Я считаю, что это неразумно. Большая часть людей, конечно, должна интересоваться, должна голосовать".

Максимальную открытость и прозрачность голосования в столице отмечают и многочисленные эксперты. По их мнению, Москва задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

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