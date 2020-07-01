Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал по поправкам к Конституции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с супругой Екатериной проголосовали на избирательном участке в Одинцовском округе области.

"Непривычная обстановка. Члены избирательной комиссии, наблюдатели - все экипированы в маски, перчатки, защитные костюмы, - поделился впечатлениями глава Подмосковья. - Но это правильно. Нам нужно сберечь тех, кто еще много часов будет работать на избирательных участках".

Андрей Воробьев поблагодарил жителей области за участие в голосовании. Общая явка в регионе на 10 часов утра 1 июля превысила 62 процента. "Уверен, что Подмосковье не подведет и результаты будут хорошими", - подчеркнул Воробьев.