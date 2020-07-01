Явка на 10 утра в Подмосковье составила 62,53 процента

К 10 утра явка на избирательных участках в Московской области составила 62,53 процента, сообщил председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

Он подчеркнул, что сегодня - заключительный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ему предшествовали шесть дней, в течение которых жители области могли оставить свой голос за или против поправок.

"За это время проголосовали более 3 миллионов человек или 60,67 процента", - отметил Березкин. Два часа работы участков 1 июля добавили к общему результату ещё почти два процента.