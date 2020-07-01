Как работают фитнес-клубы и бассейны в условиях коронавируса

Дверь в один из старейших фитнес-клубов города на северо-востоке Москвы последние три месяца была наглухо заперта. "Качалка" закрылась в какое-то мгновение в конце марта, многие даже не успели забрать вещи из арендованных шкафчиков. И вот на прошлой неделе в WhatsApp приходит сообщение от всегда улыбчивой Ольги с ресепшена: приходите, мы открылись!

Такие же сообщения получили еще сотни тысяч московских любителей фитнеса от десятков тренажерок. Летом, как показывают наблюдения, москвичи в зал приходят редко. Обычно "качалки" набиваются как раз перед летом, в марте-апреле: народ хочет убрать бока, накачать "бицуху" и вообще привести себя в пляжную форму. "Таких еще называют подснежниками, - делится тренер Владимир Асташенко. - Они приходят, когда растает снег, и почти моментально исчезают". Летом же в "качалки" ходят в основном атлеты с внушительной мышечной массой и те, кто хочет просто держать себя в тонусе. Значительная категория людей выпадает, но все равно в первые же дни после открытия клубов клиенты более-менее потянулись за блинами, штангами и гантелями.

На входе всем меряют температуру. Тем самым термометром, к которым москвичи привыкли на рынках, в поликлиниках, на работе. Обычно у меня этот сверхточный прибор фиксирует 33-35 градусов, в этот раз получилось 36,6. Отличный показатель, чтобы возвращаться в форму хотя бы микроскопическими шажками. Впрочем, температура ведь не единственный показатель здоровья? В фитнес-клубах регламентируется сразу, что самочувствие - ответственность клиента. Перечитайте свой договор на оказание спортивных услуг. Там четко оговаривается, что клиент принимает все риски, связанные со здоровьем, и сам берет на себя ответственность. Поэтому фитнес-центры и сами атлеты должны быть партнерами в деле коронавирусной борьбы. Первые обеспечивают условия для безопасных тренировок, вторые заботятся о себе вне зала. Первое, что бросилось в глаза - клиентам больше не дают полотенец. Жаль, ведь это было очень удобно: всегда есть что положить на скамью. Теперь это забота самих спортсменов. Полотенце надо приносить из дома, как, впрочем, и воду. Раньше между кардиозалом и собственно "качалкой" стоял общедоступный кулер, где всегда можно было набрать воды. Коронавирус внес свои коррективы.

Жим лежа популярен во все времена. Фото: Getty Images

В среднем, как рассказывают тренеры одного из премиум-клубов, каждый клиент за пандемию набрал килограммов по пять. Поэтому наиболее популярна кардиозона. Зал, как написано на дверях, теперь обогащен кислородом. Так сразу и не почувствуешь, но все равно приятно. Бежишь по дорожке, а кровь насыщаешь, будто бы трусишь вдоль морского берега. Маски в клубе носит в основном персонал, хотя приходит в них и кое-кто из посетителей. Велотренажеры, кстати, протирают дезинфицирующим раствором после каждого клиента. Благо их пока не так много. Из других новшеств - социальная разметка на полу. А так вроде бы все как было: штанги, скамьи, гантели, римский стул. Но чего-то не хватает. Точно: нет шаров и лент. Как объясняют инструкторы, этот инвентарь чрезвычайно популярен, и дезинфицировать его после каждого посетителя было бы проблематично.

За пандемию мы в среднем набрали по пять кило

Примерно по такому же принципу построена работа московских бассейнов. Они не менее популярны, чем "качалки", даже утром в будни народ довольно активно идет. "Что с пляжами - непонятно, заграница пока все еще недоступна, - рассказывает один из посетителей аквацентра "Лужники" Андрей Фурсов. - А бассейн хорош тем, что здесь и вода есть, и шезлонги. Можно отлично отдохнуть всего за несколько часов". Как и в фитнес-залах, первым делом тут измеряют температуру. Верхняя граница нормы - 37. В раздевалках расчерчена социальная разметка. Как и в душе, куда попадаешь сразу после переодевания. В аквацентре всегда довольно жарко, но персонал все равно работает в масках и перчатках. Инструкторы следят не только за безопасностью на воде, но и за соблюдением дистанции. Например, в большом бассейне на каждую дорожку пускают не более десяти человек. Придет одиннадцатый - вежливо попросят покинуть дорожку. А вот в других водных зонах регулировка в большей степени происходит "на глаз". Если визуально посетителей слишком много, некоторых гостей просят перейти в другую зону.

В термальном комплексе о своей безопасности заботятся сами посетители. На дверях каждой термы написана максимальная вместимость кабинки - где-то лимит шесть человек, где-то - восемь. В целом новые правила почти не ограничивают посетителей, спортивная жизнь города, кажется, идет почти так же, как и до пандемии. Об опасности напоминают лишь маски персонала.

Кстати

Групповые занятия в фитнес-клубах Москвы по-прежнему проводятся. Посетителям доступны йога, пилатес, сайкл, курсы "Здоровая спина" и многое другое. Однако в некоторых заведениях посещение ограничено: групповые занятия весьма популярны, а обеспечить социальную дистанцию можно только при определенном количестве гостей. Записываться можно по телефонам или в мобильных приложениях клуба. Методические рекомендации Роспотребнадзора также предполагают, что полутораметровый интервал должен соблюдаться не только в залах аэробики, но и в тренажерных зонах. Поэтому в крупных клубах, где некоторые скамьи были расставлены весьма кучно, теперь временно убрали некоторые снаряды. Посетителей просят отнестись к этому с пониманием.