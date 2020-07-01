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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музеи Москвы открываются для посетителей

Текст: Наталья Лебедева
Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, филиалы музея Москвы, Музей Космонавтики и еще около 15 музеев откроются для посетителей 1, 2 и 3 июля. Правда, чтобы попасть в музей, придется заранее подумать о билетах и либо купить их онлайн, либо забронировать время сеанса.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Не забудьте взять с собой маску и перчатки, а при входе в музей с пониманием отнеситесь к обязательному контролю температуры. В самих музейных залах придется соблюдать социальную дистанцию и следовать по специальному маршруту. Но согласитесь, все эти неудобства, с легкостью компенсирует долгожданная возможность увидеть произведения искусства и редкие экспонаты в реальном, оффлайн-формате.

Фото: iStock
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Итак, с 1 июля открыт Государственный исторический музей. Для удобства посетителей, которые за долгие недели вынужденный самоизоляции отвыкли от музейных залов и реальных экспонатов, музей будет работать без выходных. Также продлены часы работы: Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставки будут работать с 10:00 до 21:00, территория Покровского собора открыта ежедневно с 9:00 до 19:00, а сам собор начнет принимать первых посетителей по сеансам с 10:00 до 19:00.

В Государственном историческом музее можно посмотреть открывшуюся еще до пандемии выставку "Фаберже и придворные ювелиры", посвященную мастерству русских ювелиров, и побывать на новой выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны". В конце июля откроется экспозиция живописных работ художника Федора Рокотова.

Музеи Московского Кремля запланировали открытие на 3 июля. С пятницы можно будет прогуляться по территории Московского Кремля, зайти в Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения, а также побывать в Оружейной палате. Чтобы избежать столпотворения, посещение организовано по сеансам - одновременно музеи смогут посещать не более 150 человек. Поэтому билеты рекомендуют приобретать заранее на сайте музея.

"Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - пояснили в пресс-службе музея.

2 июля откроют двери для посетителей филиалы Музея Москвы, Музей археологии Москвы и Музей истории Лефортово. А первый корпус Музея Москвы на Зубовском бульваре начнет работу с 17 июля.

В Музее археологии Москвы, расположенном в семи метрах под землей, на месте крупных археологических раскопок на Манежной площади, можно увидеть устои белокаменного моста начала XVII века, оружие стрельцов Стремянного полка, фигурки человека и рыбы времен палеолита, погребальные украшения средневековья и вещи первых жителей Кремля.

Музей истории Лефортово, кстати единственный в Москве музей, посвященный одному району, продолжит знакомить посетителей с историей этого уникального места, начиная от времен Немецкой слободы и до промышленных предприятий XX века.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Обращаем внимание, что филиалы Музея Москвы будут работать по новому графику: Музей археологии Москвы будет открыт с 12:00 до 20:00, Музей истории Лефортово - с 11:00 до 19:00. Посещение будет проходить по полуторачасовым сеансам, всего в день предусмотрено четыре сеанса, после каждого из них помещение дезинфицируется.

Государственный музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас", также открывшийся 1 июля, встретит первых посетителей выставкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "За отчизну раны святы…".

Со среды можно вновь посетить Музей космонавтики, Музей М. А. Булгакова, Московскую усадьбу Деда Мороза, музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Открылись для посетителей Музей-квартира А. И. Солженицына, Музей сословий России, музей "Садовое кольцо", Музей Зеленограда и выставочный зал "Народные картины" Музея русского лубка и наивного искусства.

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