На трассе М3 под Калугой один человек погиб и семеро пострадали

В Калужской области на трассе М3-Украина столкнулись две иномарки. В аварии дин человек погиб и семеро получили травмы, в том числе дети, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение об аварии поступило в калужское УГИБДД 30 июня в 20:50. В Бабыненском районе на 204 километре трассы М3 столкнулись автомобили Peugeot и Renault. По предварительным данным, водитель первой иномарки столкнулся со второй при развороте.

В результате столкновения водитель Peugeot погиб на месте. Травмы получили трое пассажиров этой машины - женщина и двое детей 14 и 17 лет. В аварии также пострадали четыре человека (водитель и три пассажира), находившиеся в салоне Renault. Все пострадавшие были госпитализированы.

По информации МЧС, для ликвидации последствий аварии привлекались 15 человек и три единицы техники.