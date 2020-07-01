Наблюдатели вышли на все избирательные участки в Москве

Наблюдатели в Москве работают на всех 3608 избирательных участках - в общей сложности в городе за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции следят более 21,5 тысячи человек. Об этом заявил руководитель корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.

"Сегодня наблюдатели вышли на все 3 608 участков в Москве. И хотелось бы отметить, что несмотря на то, что голосование проходит 7 дней, все наблюдатели работают в постоянном режиме и продолжают информировать штаб о происходящем на участках", - цитирует Ковалева ТАСС.

В число наблюдателей входят представители политических партий и общественных организаций, а также все, кто изъявил такое желание - предварительно они прошли обучение. Сообщения и жалобы, поступающие от наблюдателей, не остаются без ответа и оперативно отрабатываются, подчеркнул Ковалев.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут​​​ также отметил, что все участки для голосования в Москве открылись вовремя в 8:00 и работают в штатном режиме. "1978 участков оснащены КОИБами, они тоже работают сегодня, - цитируют его слова РИА Новости. - Также сегодня работает видеонаблюдение с трансляцией в интернет".