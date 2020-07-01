Названы самые популярные участники акции "Миллион призов"

Самым популярным партнером акции "Миллион призов" в Москве стала сеть магазинов "Дикси", сообщает официальный портал мэра mos.ru.

Горожане получили более 80 тысяч выигрышных сертификатов на покупки в этой сети. На эти вознаграждения приходится 14 процентов реализованного призового фонда. На втором месте по полярности - пополнение карты "Тройка".

В общей сложности москвичи, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, получат 2 миллиона выигрышных сертификатов. Их можно потратить на покупки или отдать на благотворительность.