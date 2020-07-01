Нетрезвый водитель на угнанном грузовике устроил ДТП в новой Москве

Съехавший в кювет с проезжей части грузовик заметили росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования в Новофедоровском поселении столицы.

Разумеется, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве сразу же поспешили на помощь водителю. Но, как оказалось, мужчине, в первую очередь, требовалась помощь нарколога - он находился в состоянии алкогольного опьянения.

От водителя исходил резкий запах алкоголя, и у него отсутствовали документы на грузовой автомобиль.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве сообщили, что при установлении личности человека, сидевшего за рулем, выяснилось, что ранее этот 31-летний уроженец Республики Тыва был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Более того, он угнал этот грузовик с одной из стоянок в деревне Кузнецово Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.