Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений

Политконсультант Леонид Давыдов считает, что онлайн-голосование имеет смысл развивать и дальше, а голосование на протяжении недели оказалось очень удобным и своевременным с учетом эпидемиологической ситуации. Так он прокомментировал подошедшее к концу голосование по поправкам к Конституции РФ.

Давыдов подчеркнул, что опасения большого числа нарушений при недельном голосовании оказались безосновательными. Нарушения были незначительными и крайне редкими. Что касается электронного голосования, то оно не только удобно, но и может привлечь тех, кто обычно не участвует в голосовании.

"Мне кажется, что такая форма волеизъявления очень близка молодым избирателям и это важно, потому что позволяет "затащить" молодежь на участки, что никогда не удавалось. Поэтому для избирательной системы и для общества будет очень полезно, если голосование онлайн будет и дальше развиваться", - цитирует эксперта "АиФ".

Давыдов добавил, что в целом голосование прошло открыто и без нарушений, а использованные во время него новации стоит развивать и дальше.